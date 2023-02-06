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Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Williams'a geçen James Vowles'un yerini doldurabileceklerinden şüphe duymuyor.

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Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"
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Birkaç hafta önce Mercedes'in baş stratejisti James Vowles'un Williams'ın yeni takım patronu olacağı ve Grove merkezli takımda Jost Capito'dan boşalan pozisyona geçeceği doğrulandı.

Vowles yaklaşık 20 yıldır Mercedes'te çalışıyordu, dolayısıyla şirketten ayrılmasının Mercedes üzerinde ne gibi bir etki yaratacağı merak konusu.

Şu anda strateji departmanının başına kimin geçeceği belirsiz ancak Mercedes patronu Toto Wolff, bunun göründüğü kadar dramatik olmadığına dikkat çekti.

Wolff, "Bir kuruluş olarak her zaman çalışanınızı kaybetmeye karşı hazırlıklı olmalısınız."

"Birinin bizden ayrıldığı ya da başka bir ekibe katıldığı birkaç durumla karşılaştık. Bu da bana gelişmekte olduğumuzu ve yetkin insanlarla çalıştığımızı gösteriyor."

"James'in ayrılığı sonrası, ardında herhangi bir boşluk kalmadı çünkü yıllardır bunun üzerinde çalışıyorduk."

"Her zaman James'in becerilerine güvendik. Haliyle birkaç yıl önce, [James] başka şeylere odaklandığı zaman [strateji departmanında] neler olacağını görmek amacıyla bir süreç başlattık."

"Son 6 ay içinde bayrağı devralan ve daha önce James'in gözetiminde çalışan deneyimli isimlerin de yer aldığı 90 kişilik bir ekibe sahibiz."

"Gelecek hakkında çok iyi hissediyorum ve bunun bizi savunmasız bırakacağını düşünmüyorum." dedi.

Mercedes'in bir baş stratejist atayıp atamayacağı şimdilik belirsiz.

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