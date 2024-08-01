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Formula 1 Hollanda GP

Mercedes, Belçika'da aracından çıkardığı güncellenmiş zemini Hollanda'da geri getirmeyi planlıyor

Mercedes, geçen hafta Belçika'da aracından çıkardığı güncellenmiş zeminine olan güvenini sürdürüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leaves the garage

Mercedes, geçen hafta Belçika'da aracından çıkardığı güncellenmiş zeminin Formula 1 yaz arasından sonra Zandvoort'ta geri döneceğini açıkladı.

Alman üretici, W15 aracının performansını artırmak amacıyla güncellenmiş zeminini tanıttı. Ancak, Spa-Francorchamps'taki ilk antrenman gününde yaşadığı zorluklar ve hız eksikliği karşısında kafa karışıklığı yaşadıktan sonra, F1 hafta sonunun geri kalanı için önceki zemin spesifikasyonuna geri döndü.

Bu sezon şimdiye kadar getirdiği güncellemelerin beklentilerini karşılamasıyla iyi bir başarı oranına sahip olan Mercedes’in yeni zeminden vazgeçme kararı, sorunlu bir noktaya ulaşmış olabileceği endişelerine yol açtı.

Ferrari, Red Bull ve Aston Martin gibi diğer takımlar, getirdikleri güncellemelerin beklentileri karşılamadığı durumlarda sezonlarının duraksadığını ve sorunlarını çözmelerinin zaman aldığını gördüler.

Ancak Mercedes, benzer bir akıbet yaşamayacağından emin ve Belçika'daki Cuma günü yaşadığı sorunların zeminden kaynaklanmadığını düşünüyor.

Bunun yerine, takımın patronu Toto Wolff'ün de açıkladığı gibi, Cuma günü yaşadığı sorunların daha çok Spa pistinin orta sektörüyle başa çıkmak için aracını nasıl ayarladığına dair mekanik yönlerle ilgili olduğuna inanıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in yeni zemini Ağustos sonunda yapılacak Hollanda Grand Prix'si için geri getireceğini ve performansını kapsamlı bir şekilde analiz ederek herhangi bir sorun olmadığından emin olacağını belirtti.

Wolff, “Performansın bir kısmını geri kazanmak için ciddi bir değişiklik yaptık, ancak bunun zeminle ilgili olmadığına inanıyoruz.”

“Zandvoort'ta her şeyi araca yerleştirip birbiriyle ilişkilendirdiğimizde ve ne yaptığını gördüğümüzde oldukça ilginç olacak. O zaman düşündüğümüz mekanik kısmın mı yoksa aerodinamik ve mekanik olarak işe yaramayan birkaç etkileşimin mi olduğundan emin olabiliriz.” dedi.

Mercedes, son dört yarıştan üç zaferle ayrıldı; Avusturya, Britanya ve Belçika Grand Prix'lerinde zafer kazandı. Bu form grafiği, Takımlar Şampiyonasında ileriye doğru bir hamle yapma olasılığına zemin hazırlasa da Wolff işlerin nasıl sonuçlanacağı konusunda heyecanlanmak için çok erken olduğunu düşünüyor.

"İki ayağımızı da yere sağlam basmalıyız.”

“Performans dalgalanmalarını görüyoruz ve bizim tarafımızda olumlu bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bazı takımlarda ise olumsuz bir eğilim görüyorsunuz. Ama sezonun ikinci yarısının nasıl geçeceğini önceden kestirmemeliyiz.”

“Bu zorlu bir mücadele ve dört takım her şeyini ortaya koyuyor. İhtiyatlı bir şekilde iyimser olabiliriz. Ama bunu kanıtlamalıyız. Önümüzde 10 yarış var." diye açıkladı.

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