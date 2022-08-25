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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Mercedes, Belçika GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Mercedes takımı Cuma günü başlayacak olan Belçika Grand Prix'sine AMG'ye ve özellikle de 300 SEL 6.8 AMG onuruna, kısmen kırmızı bir renk düzeniyle yarışacak.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mercedes, Belçika GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak
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Belçika Grand Prix'si, Ağustos ayındaki yaz tatilinin ardından Formula 1'in geri dönüşüne işaret ediyor ve 2022 sezonunun son dokuz yarışının ilki özeliğini taşıyor.

Mercedes için daha da özel bir hafta sonu olacak ve takım başlangıçta bağımsız olan ve 1999'da gruba entegre edilen AMG'nin onuruna özel bir renk düzeniyle yarışacak.

Mercedes takımı, markanın spor otomobil tarafı olan AMG'nin 55. yıldönümü onuruna böyle bir yol tercih edecek ve aracın ön kısmı kırmızı renge boyanacak.

Kırmızı renk, 1970'lerin başında  touring yarışlarında yer alan Mercedes 300 SEL 6.8 AMG'ye bir gönderme olacak.

Sadece aracın ön tarafı kırmızı renge boyanmakla kalmayacak, aynı zamanda her iki pilotun numarası da W13'ün yan sidepodunun üzerine, o dönem kullanıldığı şekilde yazılacak.

Yeni renk düzeninin bugün ortaya çıkması bekleniyor.

Takım bu tarz önemli anları kutlamayı ihmal etmezken, bu kapsamda birden fazla kez renk düzeninde değişikliğe gittiler.

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