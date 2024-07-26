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Analiz
Formula 1 Belçika GP

Mercedes, Belçika GP için araçta önemli değişiklikler yaptı

Belçika Grand Prix'si öncesinde Mercedes, W15'te önemli değişiklikler yapmayı tercih etti.

Ezel Tan Giorgi Piola
Mercedes W15 floor

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Mercedes son üç yarıştaki olumlu gidişatı sonraki yarışlarda sürdürmek istiyor; takım geçen hafta Macaristan'da önemli değişiklikler yapmadı fakat Belçika GP için durum önemli oranda değişiyor.

James Allison önderliğindeki mühendislik ekibi, Spa-Francorchamps'taki uzun düzlüklerde maksimum sürat isterken, orta sektörü kapsayan virajlarda iyi bir yol tutuş yakalamak için bir uzlaşma arıyor.

Bu kapsamda maksimum aero verimlilik elde etmek için aracın çeşitli bölgelerinde çalıştılar.

Ön kanatta ufak değişiklikler var ancak ana değişiklikler aracın tabanında yer alıyor. Giorgio Piola tarafından çekilen fotoğraflarda, aracın Venturi kanallarının girişindeki hava akışı yönlendiricilerinden birinin önemli ölçüde çıkıntılı hale getirildiği ve boyutunun arttığı görülüyor.

Mercedes W15: ecco l'ala posteriore da basso carico e la beam wing unica

Mercedes W15: düşük yük arka kanadı ve benzersiz kiriş kanadı

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Tabanın çeşitli bölgelerinde çalışmaya devam eden Mercedes, özellikle kenar kısmında önemli değişiklikler yaptı.

Taban ve ön kanat dışında takım, halonun yapısında da değişikliğe gitti.

Ayrıca arkada düşük yere basma gücü üreten yeni bir arka kanat, tek katmanlı kiriş kanat ve daha fazla yere basma gücü üretmesi amacıyla bombeli bir difüzör tasarımı var.

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