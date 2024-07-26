Mercedes, Belçika GP için araçta önemli değişiklikler yaptı
Belçika Grand Prix'si öncesinde Mercedes, W15'te önemli değişiklikler yapmayı tercih etti.
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada
Mercedes son üç yarıştaki olumlu gidişatı sonraki yarışlarda sürdürmek istiyor; takım geçen hafta Macaristan'da önemli değişiklikler yapmadı fakat Belçika GP için durum önemli oranda değişiyor.
James Allison önderliğindeki mühendislik ekibi, Spa-Francorchamps'taki uzun düzlüklerde maksimum sürat isterken, orta sektörü kapsayan virajlarda iyi bir yol tutuş yakalamak için bir uzlaşma arıyor.
Bu kapsamda maksimum aero verimlilik elde etmek için aracın çeşitli bölgelerinde çalıştılar.
Ön kanatta ufak değişiklikler var ancak ana değişiklikler aracın tabanında yer alıyor. Giorgio Piola tarafından çekilen fotoğraflarda, aracın Venturi kanallarının girişindeki hava akışı yönlendiricilerinden birinin önemli ölçüde çıkıntılı hale getirildiği ve boyutunun arttığı görülüyor.
Mercedes W15: düşük yük arka kanadı ve benzersiz kiriş kanadı
Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola
Tabanın çeşitli bölgelerinde çalışmaya devam eden Mercedes, özellikle kenar kısmında önemli değişiklikler yaptı.
Taban ve ön kanat dışında takım, halonun yapısında da değişikliğe gitti.
Ayrıca arkada düşük yere basma gücü üreten yeni bir arka kanat, tek katmanlı kiriş kanat ve daha fazla yere basma gücü üretmesi amacıyla bombeli bir difüzör tasarımı var.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor
Wolff: "Q1'de elenmek kabul edilemez"
Russell: "Sıcakta rekabetçi olmakta zorlanıyoruz"
Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor
Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak
Hamilton: "Verstappen'in bana karşı her zaman düşmanlığı olacak"
Son Haberler
Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor
Marko: "İlk antrenmandan sonra ayar konusunda yanlış yöne gittik"
Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?
Norris: "Araçta kendimi %100 rahat hissetmedim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar