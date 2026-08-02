Mercedes: "Bazı güncellemeleri bilerek sezonun ikinci yarısına bıraktık"

Macaristan Grand Prix'sinde Kimi Antonelli'nin üçüncü olarak podyuma çıkmasının, George Russell'ın ise yedinci sırada finiş görmesinin ardından konuşan Toto Wolff, Brackley merkezli ekibin geliştirme stratejisini değerlendirdi.

Wolff, son haftalarda Ferrari'nin neredeyse her yarışa yeni parçalar getirmesine dikkat çekmişti.

Avusturya Grand Prix'si sırasında Scuderia'nın bu kadar istikrarlı şekilde güncelleme sunabilmesini sorgulayan Mercedes patronu, bu tempoyla devam edilmesi halinde Ferrari'nin bütçe limitine ulaşmasının kaçınılmaz olacağını ifade etmişti.

Wolff'e göre Ferrari, ön gruptaki takımlar arasında geliştirme hızını düşürmeyen tek ekip konumunda bulunurken, Mercedes, McLaren ve Red Bull daha kontrollü bir strateji izliyor.

Takımlar şampiyonasında 379 puanla lider olan ve Ferrari'nin 72 puan önünde bulunan Mercedes'in bu gelişim savaşına ayak uydurup uyduramayacağı sorulduğunda Wolff şu yanıtı verdi: "Umarım öyle olur."

"Güncellemeleri ne zaman getireceğimiz konusunda gerçekten stratejik davranmamız gerekiyor."

Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Max Slovencik / Getty Images

"Geçmişte olduğu gibi her Grand Prix'ye yeni parçalar getirip kullanamazsınız."

"Bunun yerine, güncellemenin performansa en büyük katkıyı sağlayacağı zamanı belirlemelisiniz."

Mercedes, W17'nin geliştirme programını sezon boyunca farklı aşamalara böldü.

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde kapsamlı bir aerodinamik ve soğutma paketi kullanan Alman ekip sonrasında daha küçük güncellemelerle ilerledi. Miami'de de sınırlı kapsamlı yeni parçalar piste çıktı.

Takımın sezon içindeki en büyük geliştirme paketi ise Kanada Grand Prix'sinde geldi.

Bu paket kapsamında yenilenen ön kanat, güncellenmiş süspansiyon kaplamaları, revize edilen taban, yeni arka kanat, daha hafif şanzıman da dahil olmak üzere ağırlık azaltma çalışmaları araca eklendi. Bu güncellemelerin tur başına yaklaşık 0.3 saniyelik performans kazancı sağladığı tahmin ediliyor.

Kanada'dan sonra Mercedes büyük çaplı yeni parçaları bilinçli olarak bekletmeyi tercih etti.

Wolff, bunun yeni parçalar üretememelerinden değil, tamamen stratejik bir karar olduğunun altını çizdi: "Evet, yeni güncellemeler getireceğiz."

"Ne kadarını kullanabileceğimizi yakından takip ediyoruz, iu anda bütçe limiti açısından iyi durumdayız."

"Geliştirmelerimizin ağırlığını biraz daha sezonun ikinci yarısına vermeye çalıştık. Bunun yeterli olup olmayacağını göreceğiz."