Mercedes: "Barselona testinde zıplamanın büyük bir sorun olduğunu düşünmemiştik"

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Mercedes, İspanya Grand Prix'sine önemli sürüş yüksekliği değişiklikleri ve F1'in orijinal teknik kuralları kapsamında çalıştırılmak üzere tasarlanmamış veya yasal kabul edilmeyen metal taban destekleri ile geliştirme aşamasının başında bir paketle gelmişti.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Shovlin, takımın zıplama sorununun iki hafta önce Eunice Fırtınası sırasında yapılan deneme sürüşünde tespit edilmesine ve Barselona'da da devam etmesine rağmen, W13 için fazla endişelenmediklerini açıkladı.

Bu spesifikasyon, sezon açılışından önce Bahreyn testinde büyük ilgi gördü. Ardından araç 'sıfır sidepod' tasarımıyla piste geldi. Daha sonra bu durum, FIA tarafından yasal ilan edildi ve birkaç takım sezon sonuna kadar bunu kullandı.

W13'ün performans eksikliği barizdi ve bu sorun takım mayıs ayındaki İspanya Grand Prix'sine güncelleme getirene kadar çözülemedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Mercedes'in aerodinamik sorunları giderilmiş olsa da, daha sonra tümseklerde süspansiyon sertliği ile ilgili bir sorun olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bu sorun ile beraber, Mercedes aracı sezonun sonlarına doğru gerçekleşen Austin yarışına kadar ek güncellemelerle bile hızlı hale gelemedi.

Autosport/Motorsport.com.'a konuşan Shovlin, “Silverstone'daki deneme sürüşünde, bir fırtınanın ortasındaydık. Bu, bir aracı çalıştırdığımız en kötü koşuldu."

“Bu da net veriler alamamamıza sebep oldu."

“Daha sonra Barselona'ya gittiğimizde, zıplama sorununu gözlemledik ancak hava durumu ve sürüş yüksekliği sebebiyle bunun büyük bir sorun olduğunu düşünmedik."

“Silverstone'da sürüş yüksekliğini daha normal seviyelere indirdik ancak hâlâ bu sorunu yaşadığımızı gördük ve buna sebep olan şeyi bilmiyorduk."

“Bu yüzden kafamızda: 'Aracı nasıl çalıştırabiliriz? Sorunlar nelerdir? Zıplama sorununu nasıl hafifletebiliriz?' soruları dönmeye başladı."

“O noktada yapabileceğimiz en iyi şey, aracın yerden yüksekliğini arttırarak performanstan vazgeçmek ve bu şekilde idare etmeye çalışmaktı."

“Barselona'da şöyle düşündük: 'En hızlısı değiliz ama kötü bir yerde olduğumuzu da düşünmüyoruz'."

“Çünkü getireceğimiz paketle Bahreyn'de iyi bir konumda olacağımıza inanıyorduk."

“Ancak umduğumuz gibi olmadı ve zıplama sorunu daha da kötüleşti."

“Araca eklemek istediğimiz performansı da ekleyemedik çünkü zıplama sorunundan kurtulamıyorduk." dedi.