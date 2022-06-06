Mercedes, Bakü'de Monako ile benzer sorunlar yaşamayı bekliyor

Mercedes'ten Andrew Shovlin, "Monako'da aracın verimli çalışmasını sağlamak Barselona'ya kıyasla kesinlikle daha zordu."

"İspanya'da iyi bir yarış tempomuz vardı ancak Red Bull ve Ferrari ile aradaki farkı kapatmak için daha yapılacak çok şey olduğunu görüyorduk."

"Monako'da zorluklar, bu pistin karakteristiği olan düşük hızdan ve engebeli asfalttan kaynaklanıyordu. Bu yüzden de aracın sürüşüyle ilgili sorunlarımız vardı. Bu, sürücülerin güvenini olumsuz etkilediği için virajlara hız taşımakta zorlanıyorlardı ve tüm bunlar, İspanya'nın aksine en iyi ayarları bulamadığımızı gösteriyordu."

"Bakü'de de benzer sorunlar yaşamayı bekleyebiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz, aracın davranışını geliştirmek için çabalıyoruz, en azından ayarları en iyi noktaya mümkün olduğunca getirmeye çalışıyoruz."

"Bakü'deki yarışa hazırlanırken tüm bunlar üzerinde çalışıyoruz fakat aynı zamanda daha uzun vadeye de odaklanıyoruz çünkü yarışmamız gereken başka zorlu pistler daha olacak."

"W13'ün farklı pist tiplerinde iyi şekilde çalışmasını sağlamalıyız." dedi.