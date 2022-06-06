Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Hakkinen: "Monako, F1 takviminden çıkarılmamalı" Sonraki / Magnussen, Haas'ın Ferrari ile kurduğu ortaklıktan memnun
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Mercedes, Bakü'de Monako ile benzer sorunlar yaşamayı bekliyor

Mercedes'in baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, Bakü pistinde Monako'da olduğu gibi zorlanmalarını bekliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mercedes, Bakü'de Monako ile benzer sorunlar yaşamayı bekliyor
Haberi dinle

Mercedes, Monako'da gerçekleştirilen yarışta, sezon başındakiyle benzer sorunlarla boğuştu ve araçta dalgalanma vardı.

Takım bunun sebebinin önceki yarışlardan farklı olduğunu düşünüyordu ve bu durumu temelde sert süspansiyon ayarlarına bağlamıştı.

Bu durum, Barselona'nın tam tersiydi çünkü Alman ekip, İspanya'daki yarışta dalgalanma sorunlarının üstesinden büyük oranda gelmiş, bu sayede de hem Red Bull hem de Ferrari'ye oldukça yakın görünmüştü.

Bir sonraki Bakü, yapı itibariyle Monako'ya benzediği için takım Mercedes, hafta sonunun kolay geçmesini beklemiyor.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, "Monako'da aracın verimli çalışmasını sağlamak Barselona'ya kıyasla kesinlikle daha zordu."

"İspanya'da iyi bir yarış tempomuz vardı ancak Red Bull ve Ferrari ile aradaki farkı kapatmak için daha yapılacak çok şey olduğunu görüyorduk."

"Monako'da zorluklar, bu pistin karakteristiği olan düşük hızdan ve engebeli asfalttan kaynaklanıyordu. Bu yüzden de aracın sürüşüyle ilgili sorunlarımız vardı. Bu, sürücülerin güvenini olumsuz etkilediği için virajlara hız taşımakta zorlanıyorlardı ve tüm bunlar, İspanya'nın aksine en iyi ayarları bulamadığımızı gösteriyordu."

"Bakü'de de benzer sorunlar yaşamayı bekleyebiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz, aracın davranışını geliştirmek için çabalıyoruz, en azından ayarları en iyi noktaya mümkün olduğunca getirmeye çalışıyoruz."

"Bakü'deki yarışa hazırlanırken tüm bunlar üzerinde çalışıyoruz fakat aynı zamanda daha uzun vadeye de odaklanıyoruz çünkü yarışmamız gereken başka zorlu pistler daha olacak."

"W13'ün farklı pist tiplerinde iyi şekilde çalışmasını sağlamalıyız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Hakkinen: "Monako, F1 takviminden çıkarılmamalı"
Önceki haber

Hakkinen: "Monako, F1 takviminden çıkarılmamalı"
Sonraki haber

Magnussen, Haas'ın Ferrari ile kurduğu ortaklıktan memnun

Magnussen, Haas'ın Ferrari ile kurduğu ortaklıktan memnun
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Red Bull, "doğrudan rakip olarak görmediği" Aston Martin'le ilgili tartışmaları devam ettirmeyecek Azerbaycan GP
Formula 1

Red Bull, "doğrudan rakip olarak görmediği" Aston Martin'le ilgili tartışmaları devam ettirmeyecek

F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı
eSpor

F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı

Massa: "Gasly en iyi takımlarda yarışacak kadar iyi"
Formula 1

Massa: "Gasly en iyi takımlarda yarışacak kadar iyi"

Son Haberler

Red Bull, "doğrudan rakip olarak görmediği" Aston Martin'le ilgili tartışmaları devam ettirmeyecek
Formula 1 Formula 1

Red Bull, "doğrudan rakip olarak görmediği" Aston Martin'le ilgili tartışmaları devam ettirmeyecek

Marko: "Perez arayı kapattı fakat Verstappen daha hızlı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Perez arayı kapattı fakat Verstappen daha hızlı"

Ricciardo, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak istiyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak istiyor

Massa: "Gasly en iyi takımlarda yarışacak kadar iyi"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Gasly en iyi takımlarda yarışacak kadar iyi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.