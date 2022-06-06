Mercedes, Bakü'de Monako ile benzer sorunlar yaşamayı bekliyor
Mercedes'in baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, Bakü pistinde Monako'da olduğu gibi zorlanmalarını bekliyor.
Mercedes, Monako'da gerçekleştirilen yarışta, sezon başındakiyle benzer sorunlarla boğuştu ve araçta dalgalanma vardı.
Takım bunun sebebinin önceki yarışlardan farklı olduğunu düşünüyordu ve bu durumu temelde sert süspansiyon ayarlarına bağlamıştı.
Bu durum, Barselona'nın tam tersiydi çünkü Alman ekip, İspanya'daki yarışta dalgalanma sorunlarının üstesinden büyük oranda gelmiş, bu sayede de hem Red Bull hem de Ferrari'ye oldukça yakın görünmüştü.
Bir sonraki Bakü, yapı itibariyle Monako'ya benzediği için takım Mercedes, hafta sonunun kolay geçmesini beklemiyor.
Mercedes'ten Andrew Shovlin, "Monako'da aracın verimli çalışmasını sağlamak Barselona'ya kıyasla kesinlikle daha zordu."
"İspanya'da iyi bir yarış tempomuz vardı ancak Red Bull ve Ferrari ile aradaki farkı kapatmak için daha yapılacak çok şey olduğunu görüyorduk."
"Monako'da zorluklar, bu pistin karakteristiği olan düşük hızdan ve engebeli asfalttan kaynaklanıyordu. Bu yüzden de aracın sürüşüyle ilgili sorunlarımız vardı. Bu, sürücülerin güvenini olumsuz etkilediği için virajlara hız taşımakta zorlanıyorlardı ve tüm bunlar, İspanya'nın aksine en iyi ayarları bulamadığımızı gösteriyordu."
"Bakü'de de benzer sorunlar yaşamayı bekleyebiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz, aracın davranışını geliştirmek için çabalıyoruz, en azından ayarları en iyi noktaya mümkün olduğunca getirmeye çalışıyoruz."
"Bakü'deki yarışa hazırlanırken tüm bunlar üzerinde çalışıyoruz fakat aynı zamanda daha uzun vadeye de odaklanıyoruz çünkü yarışmamız gereken başka zorlu pistler daha olacak."
"W13'ün farklı pist tiplerinde iyi şekilde çalışmasını sağlamalıyız." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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