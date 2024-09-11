Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor

Mercedes, yaz arası sonrası performans açısından geride kaldıkları Zandvoort ve Monza'nın ardından, Bakü'de yeni bir çıkış yapmayı planlıyor.

Toto Wolff şunları söyledi: "Baku'de, Zandvoort ve Monza'da gösterdiğimizden daha iyi bir performans sergileme amacıyla gidiyoruz. Her iki yarış da bizim için zordu. Yaz arası öncesine göre hızımız rekabetçi değildi ve rakiplerimiz önemli ilerlemeler kaydetti."



"İki hafta sonu boyunca bazı anlarda iyi bir hız sergiledik ancak bunu istikrarlı bir şekilde ortaya koyamadık. O zamandan beri bu durumu analiz etmeye çalışıyoruz."

"Sezonu olabildiğince güçlü bir şekilde bitirmeye odaklandık."