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Formula 1 Azerbaycan GP

Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor

Toto Wolff, Baku'da Zandvoort ve Monza'da yaşadıkları zorlu yarışların ardından daha güçlü bir performans göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team at the Press Conference

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team at the Press Conference

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mercedes, yaz arası sonrası performans açısından geride kaldıkları Zandvoort ve Monza'nın ardından, Bakü'de yeni bir çıkış yapmayı planlıyor. 

Toto Wolff şunları söyledi: "Baku'de, Zandvoort ve Monza'da gösterdiğimizden daha iyi bir performans sergileme amacıyla gidiyoruz. Her iki yarış da bizim için zordu. Yaz arası öncesine göre hızımız rekabetçi değildi ve rakiplerimiz önemli ilerlemeler kaydetti."

"İki hafta sonu boyunca bazı anlarda iyi bir hız sergiledik ancak bunu istikrarlı bir şekilde ortaya koyamadık. O zamandan beri bu durumu analiz etmeye çalışıyoruz."

"Sezonu olabildiğince güçlü bir şekilde bitirmeye odaklandık."

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