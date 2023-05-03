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Mercedes, Bakü'de doğru ayarları bulamamış

Mercedes patronu Toto Wolff, Bakü'de doğru ayarları bulamadıklarını söylüyor.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Mercedes, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta Melbourne'e kıyasla daha geride göründü ve sonuç olarak ilk beşe giremedi.

Bu hafta sonu Miami yarışı yapılacak ve hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff, şöyle dedi: "Bakü caddelerinden Miami caddelerine! Bakü'de geçen ilginç ama zorlu bir hafta sonundan kısa bir süre sonra piste dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Yeni sprint formatı bazı sürprizler getirdi ve şimdi onun avantajlarını değerlendirmek ve değişikliğe ihtiyaç olup olmadığını görmek gerekiyor."

"Ne yazık ki, antrenman sırasında doğru araç ayarlarını bulamadık. Bu da hafta sonunun geri kalanını daha zor hale getirdi. Yarış hızımız Ferrari ve Aston Martin'lere karşı rekabetçi görünüyordu fakat geçiş çok zor olduğu için bunu gösteremedik."

"Aracımızın şu andaki performansı bu fakat her küçük şeyin büyük bir etkisi olabileceğini de biliyoruz."

"Bu nedenle Miami'ye gitmek ve piste çıkmak için heyecanlıyız. Aradaki birkaç günü öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmek ve kendimizi mümkün olan en iyi konuma getirmek için kullanacağız."

"Miami'deki pist, önceki yarışların yapıldığı pistlerden farklı."

"Takım ve ortaklarımız için pist dışı pek çok aktivite ve etkinlikle yoğun bir hafta sonu olacak."

"Geçen yıl inanılmaz bir heyecan vardı ve bu yıl da muhteşem bir etkinlik olacağından şüphem yok."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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