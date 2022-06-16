Mercedes, Montreal'de daha güçlü olmayı bekliyor

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Mercedes, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta çok hızlı değildi ve araç düzlüklerde çok fazla dalgalanmaya sahipti.

Tüm hafta sonu zorluk yaşayan Alman üretici, bunun temelde pistle alakalı olduğunu düşünüyor ve Montreal öncesinde kendisinden emin görünüyor.

James Vowles, Mercedes'in neden Bakü'de performans olarak geride kaldığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bakü'de bazı takımlar araçlarında daha küçük bir arka kanatla yarışmayı tercih ettiler.

"Bu, beklediğimizden daha küçüktü. Bunu en çok Alpine ve Red Bull'da görebilirsiniz. Bu yüzden düzlüklerde açıkça daha hızlıydılar."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ferrariler de bizden biraz daha hızlıydı fakat McLaren, AlphaTauri ve Williams'ın tamamı bizimle benzer ayarlar seçtiler. Sonunda doğru uzlaşmayı bulmak gerekiyor çünkü düzlüklerde daha hızlı gitmek için arka kanadı minimum yere basma gücüne göre ayarlayamazsınız, eğer bunu yaparsanız, o zamanda virajlarda çok zaman kaybedersiniz."

"Bakü'de, ana rakiplerimiz Red Bull ve Ferrari'ye göre en çok orada kaybettik."

"Bu kadar zaman kaybetmeyi beklemiyorduk ama bizim için gerçekten faydalı bir ders oldu. Montreal'deki pist Bakü'den çok da farklı değil. Bence aracımızın genel performansı hâlâ geride ve bundan ötürü Red Bull ve Ferrari yine önde olacak."

"Ancak Montreal'de, sıralama turlarındaki hız farkının Bakü'ye kıyasla daha az olacağını ve bir önceki seviyeye geri döneceğini düşünüyorum."

"Sonraki yarışların her birinde, öndekilerle aradaki farkı kademeli olarak azaltacak bazı küçük adımlar atacağımızdan şüphem yok. Takım bir dizi yeni güncelleme hazırlıyor ve gelecek parçaların, bu adımları atmada bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz."

"Bir anda büyük bir atılım yapabileceğimizi sanmıyorum fakat oldukça güçlü bir ekibimiz var ve bu yüzden yavaş yavaş durumu toparlayıp, bu yıl bir noktada galibiyet mücadelesine gireceğiz."