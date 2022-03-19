Mercedes: "Bahreyn'de hasarı en aza indirmeye çalışacağız"

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Mercedes, görünüşe bakılırsa yıllar sonra ilk kez sezona favori olarak başlamıyor. Alman üreticinin testlerde yaşadığı problemler, Bahreyn GP'nin ilk antrenman seanslarında da devam etti ve takımdan gelen açıklamalar pek de iyimser değil.

Red Bull ve Ferrari, sezona doğru adımlarla başlasa da, Mercedes yeni paketten henüz istediğini almayı başaramadı ve bundan ötürü ilk yarışta zafer için mücadele edemeyecek gibi görünüyorlar.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, cuma günü yaptığı açıklamada, takımın henüz istediği seviyede olmadığını kabul etti.

Shovlin şöyle dedi: "İlk antrenman seansında bu yıl ilk kez iki araçla birden çalışma fırsatı yakaladık."

"Pilotlarımız farklı aerodinamik parçalarla sürüş yaptılar. Faydalı bir test oldu. Bu sayede dalgalanmayı önlenmek adına hangi ayarların ve taban özelliklerinin en iyisi olduğuna dair belli bir fikir edindik."

"Yine de aracın arkasını daha çok alçaltma konusunda hâlâ zorluk yaşıyoruz. Bunu yapmaya çalışmak, sürücülerin ikinci seansta yaşadığı gibi dalgalanma sorunlarıyla boğuşmasına neden oluyor."

"Hız konusunda Ferrari ve Red Bull'dan, özellikle de yarış yarış temposunda Max'ten oldukça gerideyiz."

"Gece boyunca her şeyi analiz edeceğiz ve en iyi dengeyi yakalamaya çalışacağız. Bunu yaparak vakit kazanabiliriz fakat her halükarda birkaç ondalıktan fazlasını telafi edemeyeceğiz."

"Öğrenmeye devam etmemiz çok önemli. Çünkü tıpkı diğer bazı sorunlar tıpkı aracın dalgalanmasını henüz tam olarak çözemedik, hızımız da hâlâ yeterli seviyede değil."

"Cumartesi ve pazar günleri bizim için çok zor olacak. Bu hafta sonu aracı çalıştırmak adına daha iyi bir nokta bulup bulamayacağımız konusunda çeşitli testler yaparken, kayıpları en aza indirmeye çalışacağız."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images