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Mercedes, Bahreyn testi için ilk gün programını açıkladı

Mercedes, perşembe günü başlayacak Bahreyn testleri için sürücü kadrosunu açıkladı.

Mercedes, Bahreyn testi için ilk gün programını açıkladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2022 sezonu öncesinde yapılacak son testin başlamasına 24 saatten daha az bir süre kaldı ve test kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Mercedes, öğleden sonra yaptığı açıklama ile, testin ilk gününde sabah Lewis Hamilton, öğleden sonra George Russell'ın piste çıkacağını açıkladı.

İkinci ve üçüncü gün seçimlerine yer verilmedi. Fakat önceki seçimlere bakılırsa, cuma günü sabah Russell, öğleden sonra Hamilton'ın piste çıkması muhtemel.

Ayrıca son gün sabah Hamilton, öğleden sonra Russell'ın piste çıkması bekleniyor.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi
Williams Alex Albon Nicholas Latifi 

Latifi (Sabah)

Albon (Öğleden sonra)
Aston Martin

Sebastian Vettel (Sabah)

Lance Stroll (Öğleden sonra)

Vettel (Sabah)

Stroll (Öğleden sonra)

Stroll (Sabah)

Vettel (Öğleden sonra)
Red Bull

Sergio Perez

Max Verstappen

Verstappen (Sabah)*

Perez (Öğleden sonra)*
AlphaTauri

Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

Gasly (Sabah)

Tsunoda (Öğleden sonra)
Haas

Katılmayacak (Sabah)

Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)

Açıklanacak

Açıklanacak
Mercedes

Lewis Hamilton (Sabah)

George Russell (Öğleden sonra)

Russell (Sabah)*

Hamilton (Öğleden sonra)*

 

Hamilton (Sabah)*

Russell (Öğleden sonra)*

 

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