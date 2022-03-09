Mercedes, Bahreyn testi için ilk gün programını açıkladı
Mercedes, perşembe günü başlayacak Bahreyn testleri için sürücü kadrosunu açıkladı.
2022 sezonu öncesinde yapılacak son testin başlamasına 24 saatten daha az bir süre kaldı ve test kadrosu netleşmeye devam ediyor.
Mercedes, öğleden sonra yaptığı açıklama ile, testin ilk gününde sabah Lewis Hamilton, öğleden sonra George Russell'ın piste çıkacağını açıkladı.
İkinci ve üçüncü gün seçimlerine yer verilmedi. Fakat önceki seçimlere bakılırsa, cuma günü sabah Russell, öğleden sonra Hamilton'ın piste çıkması muhtemel.
Ayrıca son gün sabah Hamilton, öğleden sonra Russell'ın piste çıkması bekleniyor.
Test kadroları:
|Takım
|10 Mart Perşembe
|11 Mart Cuma
|12 Mart Cumartesi
|Williams
|Alex Albon
|Nicholas Latifi
|
Latifi (Sabah)
Albon (Öğleden sonra)
|Aston Martin
|
Sebastian Vettel (Sabah)
Lance Stroll (Öğleden sonra)
|
Vettel (Sabah)
Stroll (Öğleden sonra)
|
Stroll (Sabah)
Vettel (Öğleden sonra)
|Red Bull
|
Sergio Perez
|
Max Verstappen
|
Verstappen (Sabah)*
Perez (Öğleden sonra)*
|AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
Yuki Tsunoda
|
Gasly (Sabah)
Tsunoda (Öğleden sonra)
|Haas
|
Katılmayacak (Sabah)
Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Mercedes
|
Lewis Hamilton (Sabah)
George Russell (Öğleden sonra)
|
Russell (Sabah)*
Hamilton (Öğleden sonra)*
|
Hamilton (Sabah)*
Russell (Öğleden sonra)*
* Kesin değil
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