Mercedes, Bahreyn testi için ilk gün programını açıkladı

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2022 sezonu öncesinde yapılacak son testin başlamasına 24 saatten daha az bir süre kaldı ve test kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Mercedes, öğleden sonra yaptığı açıklama ile, testin ilk gününde sabah Lewis Hamilton, öğleden sonra George Russell'ın piste çıkacağını açıkladı.

İkinci ve üçüncü gün seçimlerine yer verilmedi. Fakat önceki seçimlere bakılırsa, cuma günü sabah Russell, öğleden sonra Hamilton'ın piste çıkması muhtemel.

Ayrıca son gün sabah Hamilton, öğleden sonra Russell'ın piste çıkması bekleniyor.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi Williams Alex Albon Nicholas Latifi Latifi (Sabah) Albon (Öğleden sonra) Aston Martin Sebastian Vettel (Sabah) Lance Stroll (Öğleden sonra) Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Stroll (Sabah) Vettel (Öğleden sonra) Red Bull Sergio Perez Max Verstappen Verstappen (Sabah)* Perez (Öğleden sonra)* AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Gasly (Sabah) Tsunoda (Öğleden sonra) Haas Katılmayacak (Sabah) Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra) Açıklanacak Açıklanacak Mercedes Lewis Hamilton (Sabah) George Russell (Öğleden sonra) Russell (Sabah)* Hamilton (Öğleden sonra)* Hamilton (Sabah)* Russell (Öğleden sonra)* * Kesin değil