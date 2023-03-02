Mercedes, Bahreyn GP için yeni bir arka kanat hazırladı

Alman Auto Motor und Sport, Mercedes'in yeni bir arka kanat hazırladığını ve bunu Bahreyn'e getirdiğini öğrendi.

Bu kanat, testlerde hiç kullanılmadı.

İddiaya göre öncekine kıyasla çok daha verimli olan bu kanat, sürüklenmeyi de azaltıyor ve düzlüklerde daha fazla hız sağlıyor.

Dolayısıyla geçen hafta gördüğümüz arka taraf dengesizliğini doğrudan etkileyebilir.