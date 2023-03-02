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Mercedes, Bahreyn GP için yeni bir arka kanat hazırladı

Mercedes, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'si öncesinde yeni bir arka kanat hazırlamış durumda.

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Mercedes, Bahreyn GP için yeni bir arka kanat hazırladı
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Alman üretici testlerde beklenen performansı yakalayamadığı gibi daraç dengesi anlamında da istenilen seviyeden çok uzaktaydı.

Testin ikinci gününde durum o kadar kötüydü ki, sürücüler aracın sürülemez olduğunu söylüyorlardı.

Ertesi gün durum daha iyiydi fakat araçta geliştirilmesi gereken noktalar olduğu açıktı. Şimdi Bahreyn GP öncesinde ilk değişiklikler gelmeye başladı.

Alman Auto Motor und Sport, Mercedes'in yeni bir arka kanat hazırladığını ve bunu Bahreyn'e getirdiğini öğrendi.

Bu kanat, testlerde hiç kullanılmadı.

İddiaya göre öncekine kıyasla çok daha verimli olan bu kanat, sürüklenmeyi de azaltıyor ve düzlüklerde daha fazla hız sağlıyor.

Dolayısıyla geçen hafta gördüğümüz arka taraf dengesizliğini doğrudan etkileyebilir.

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