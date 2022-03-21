Mercedes: "Bahreyn bizim için test seansı oldu"

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Alman otomobil üreticisi, önlerindeki Ferrari ve Red Bull'un hızına yetişemedikleri için sezona zorlu bir başlangıç yaptı.

Mercedes her ne kadar ilk bölümde liderlere yakın olsa da arka kanattaki fazla sürükleme ve sert lastikleri deneyerek yaptıkları hatayla mücadelede yer alamadı.

Ancak Mercedes, ilerleme kaydetmek için toparlanamadığı ve arkasındaki araçlar tarafından geçilme riski olmadığı için, bu fırsatı bazı şeyleri denemek için kullandıklarını söyledi.

Takım patronu Toto Wolff, "Bu bizim için bir açıdan yeni bir durumdu çünkü 3., 4. ve 6. sıra arasında bir çıkmazdaydık."

"Bu nedenle daha fazla deneme yapabildik. Bence sert lastik denemesi yapmamıza değerdi. Öndekilere göre çok farklı bir stratejiydi ve hiç işe yaramadı. Yani daha fazla kilometre, daha fazla tur ve daha fazla şey öğrenmiş olduk." dedi.

Wolff, Mercedes'in şu anda en hızlı üçüncü araca sahip olduğuna şüphe olmadığını ve bir çok alanda kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Beşinci ve altıncılık nerede olduğumuzu yansıtırdı."

"İlk birkaç turda yumuşak lastikler varken rekabetçiydik ve öndekilerden daha hızlı olmasak da yakındık. Ancak lastik performansındaki kaybımız daha fazlaydı."

"Yine de bizim için iyi ve kullanışlı bir test oldu. Sert lastikleri denedik ve iyi değildi, tur başına bir saniye kaybettik. Ayrıca orta hamurda da performans alamadık. Bu nedenle iyi dersler aldık."

"Öndekilere yetişmek için çok fazla alanda gelişmemiz gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton was pleased to take a surprise podium on a weekend where Mercedes had the third fastest car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, hâlâ aracının performansını maksimuma ulaştırmak için doğru ayarı bulmakta ve dalgalanma sorununu çözmekte sıkıntı yaşıyor.

Takım, aracın zıplamasını minimalize etmek için verdikleri tavizler nedeniyle, mevcut araçta çok daha fazla potansiyele sahip olduğuna emin.

Wolff bu nedenle, mevcut durumlarına bulacakları çözümün yeni aero parçaları getirmekle bitmeyeceğini söyledi.

Wolff, "Parça getirmekten ziyade, araçta olduğuna inandığımız veya umduğumuz performansı nasıl ortaya çıkaracağımızı anlamamız lazım."

"Performans anlamında parça getirmeden önce buna bakmamız lazım." dedi.

Wolff yine de, takımın yarış galibiyetleri almayı düşünmeden önce performans anlamında büyük bir adım atması gerektiğini ve şampiyonluğun şu anda olası görünmediğini bildiğini söyledi.

Wolff, "Şu anda şampiyonluğa bakmak için çok erken."

"Bugünün sıralamasına bakarsak, herhangi bir şampiyonluk için aday olmayı düşünmek bile çok uzak duruyor."

"Ancak buna tek bir yarış hafta sonu olarak bakarsak, alabileceğimiz maksimum puanları aldık."

"Buradan ilerlememiz gerekiyor. Her hafta sonu önemli. Çünkü üçüncüyken kazanmayı düşünemezsiniz." dedi.