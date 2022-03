Mercedes: "Bahreyn bizim için test seansı oldu"

Alman otomobil üreticisi, önlerindeki Ferrari ve Red Bull'un hızına yetişemedikleri için sezona zorlu bir başlangıç yaptı.

Mercedes her ne kadar ilk bölümde liderlere yakın olsa da arka kanattaki fazla sürükleme ve sert lastikleri deneyerek yaptıkları hatayla mücadelede yer alamadı.

Ancak Mercedes, ilerleme kaydetmek için toparlanamadığı ve arkasındaki araçlar tarafından geçilme riski olmadığı için, bu fırsatı bazı şeyleri denemek için kullandıklarını söyledi.

Takım patronu Toto Wolff, "Bu bizim için bir açıdan yeni bir durumdu çünkü 3., 4. ve 6. sıra arasında bir çıkmazdaydık."

"Bu nedenle daha fazla deneme yapabildik. Bence sert lastik denemesi yapmamıza değerdi. Öndekilere göre çok farklı bir stratejiydi ve hiç işe yaramadı. Yani daha fazla kilometre, daha fazla tur ve daha fazla şey öğrenmiş olduk." dedi.

Wolff, Mercedes'in şu anda en hızlı üçüncü araca sahip olduğuna şüphe olmadığını ve bir çok alanda kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Beşinci ve altıncılık nerede olduğumuzu yansıtırdı."

"İlk birkaç turda yumuşak lastikler varken rekabetçiydik ve öndekilerden daha hızlı olmasak da yakındık. Ancak lastik performansındaki kaybımız daha fazlaydı."

"Yine de bizim için iyi ve kullanışlı bir test oldu. Sert lastikleri denedik ve iyi değildi, tur başına bir saniye kaybettik. Ayrıca orta hamurda da performans alamadık. Bu nedenle iyi dersler aldık."

"Öndekilere yetişmek için çok fazla alanda gelişmemiz gerekiyor." dedi.

