Mercedes: "Bahaneler üretmeyeceğiz"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, ikinci bölümde havlu attıkları sprint sıralama turlarının ardından "bahaneler" üretmeyeceklerini ve gelişmeleri gerektiğini söylüyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Mercedes bu hafta sonu Miami'ye yeni güncellemeler getirse de, iki araçla birden ikinci bölümde elendi.
Günün ardından konuşan Mercedes'ten Andrew Shovlin şöyle dedi: "Bugün yaşananlardan dolayı anlaşılabilir şekilde hayal kırıklığına uğradık."
"Takım ilk antrenmanda tüm programı yerine getirdi ve her iki sürücü de aracın dengesinden memnundu."
"Sprint sıralama turları öncesinde nispeten küçük değişiklikler yapmayı tercih ettik ve öğleden sonraki seansta bu pozitif durumu korumayı hedefledik."
"Ne yazık ki bu yıl birçok kez gördüğümüz gibi, önemli olan seansta diğerleriyle aynı adım atamadık."
"Grid çok yakındı ancak neden her iki aracımızın da ikinci bölümde elendiğine dair bahaneler üretmeye çalışmayacağız."
"Aracı doğru aralıkta tutma ve önceki seanslarda gösterdiğimiz performansı ortaya koyma konusunda daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor."
"Sprint yarışı için amacımız her iki aracı da puan tablosuna sokmak. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz ancak tamamen buna odaklanacağız."
"Ayrıca sprint yarışını diğer seanslarda daha iyi bir konuma gelmek için kullanacağız."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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