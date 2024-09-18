Mercedes, Azerbaycan'da Hamilton'ın güç ünitesini neden değiştirdi?

Hamilton, Mercedes'in Bakü'de kendisine yeni bir güç ünitesi takmayı tercih etmesi nedeniyle yarışa pit yolundan başladı.

Mercedes pilotu, 51 turluk yarışta dokuzuncu sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Mercedes'in pist mühendisliği şefi Andrew Shovlin, Hamilton'ın aracında yarış için yapılan ayar 'deneyi' ile ilgili olarak neler olup bittiğini açıkladı.

Shovlin, takımın Azerbaycan GP'sindeki bilgilendirme toplantısında, "Kapalı parktan çıktıktan sonra aracın özelliklerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz."

"Sıralama turlarının ardından Lewis araçla mücadele ederken, George ayarlarını ve dengesini piste çok daha uygun buluyordu."

"Böylece Lewis, Bono le birlikte mühendisleriyle bir araya gelerek, aracı pist için daha iyi hale getirmek için kurulumda neler yapabileceklerine baktı."

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG F1 Team, on the pit wall Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu değişiklikler daha sonra yarış için araca yerleştirildi."

Shovlin bu yarışta araçta güç ünitesi değişikliği yapma kararının neden alındığını açıkladı.

Shovlin, "Lewis'le ilgili durum aslında Melbourne'de çok genç bir güç ünitesini arızayla kaybettiğimizde başladı."

"Dolayısıyla, sezonu bir yarış sırasında arıza riski olmadan tamamlayabilmek için havuza başka bir güç ünitesi almamız gerektiğinin uzun süredir farkındaydık. Asıl soru bunu nerede yapacağımızdı."

"Normalde yedinci sıra puan kazanmak için iyi bir fırsat olurdu ancak bizim için faktörlerden biri, son zamanlarda performansımız açısından biraz geriye gitmiş olmamızdı. Yakın gelecekte iyi bir güncelleme paketi getireceğiz."

"Bunun bizi tekrar daha iyi bir duruma getireceğini umuyoruz. Yapmak istediğimiz şey, pit yolundan başlamanın acısını bir kenara bırakıp, tekrar podyum için mücadele edebilecek bir araca sahip olmaktı." dedi.