FIA, Mercedes’in ayna tasarımını onayladı mı?

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FIA, salı günü gerçekleştirilen Teknik Danışma Komisyonu'nun ardından Mercedes W13'ün aynalarının yasal olduğunu doğruladı. Böylece, Brackley merkezli takım bu tasarımı Bahreyn GP'de kullanabilecek.

FIA'nın teknik üyeleri, Teknik Danışma Komisyonu'nda yapılan uzun görüşmelerin ardından, bu kararın Sakhir testlerinden önce Mercedes, W13'ün CAD tasarımını gösterdiğinde alındığını doğruladı.

Takımlar, dikiz aynaları üzerindeki kuralların ifade edilişi kötü olduğu için daha özgür uyarlamalar yapabildi ve böylece, Mike Elliot ve James Allison'ın liderliğindeki mühendisler istediklerini yapabildiler.

Mattia Binotto, bu konu hakkında İtalyan basınına şunları söyledi: "FIA, ayna kollarının sadece yapısal bir işlevi olması gerektiği ve eğer aerodinamik bir etkisi varsa, bunun sadece 'tesadüfi' olması gerektiği konusunda her zaman açıktı."

"Eğer bu, geçmişte FIA tarafından vurgulanmış bir prensip ise aynı durumun şimdi de geçerli olması gerektiğine inanıyorum. Bugün fikrimizi değiştirmemizi gerektirecek bir sebep yok."

"FIA geçmişte, ayna kolları konusunda takımlara teknik talimatlar gönderdi ve temel konseptin altını çizdi. Bu araçlarda görülen bazı tasarımların, tesadüfi bir etkiye sahip olmadığına ve aerodinamik amaçları olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bunların, FIA'nın geçmişte belirttiklerine aykırı konseptler olduklarına inanıyorum."

Binotto, yaptığı konuşmayla sadece Mercedes'i işaret etmedi ve çoğul konuştu. Bu durumdan, tasarımlarının FIA'nın kapsamına uygun olduğuna iddia eden takımların da düzenlemelerin ruhuna saygı göstermesi gerektiği anlaşılıyor.

Bununla birlikte, aynayla teması olmayan ve aerodinamik amaçlı kullanılan kanatların ayna kolunun bir parçası olarak ilan edilmesi de ilginç bir durum.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Motorsport Images