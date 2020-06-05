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Mercedes: "Bu yıl Avusturya'da neler yapabileceğimizi daha iyi göstereceğiz"

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Mercedes: "Bu yıl Avusturya'da neler yapabileceğimizi daha iyi göstereceğiz"
Ekleyen:
, Editör
5 Haz 2020 14:01

Mercedes teknik direktörü James Allison, 2020 sezonunun ilk yarışlarında Max Verstappen ve Red Bull'un güçlü olacağını düşünüyor. Ancak Mercedes'in son yıllarda yaşadığı sorunları yine yaşamayacağının altını çiziyor.

Yeni sezon, Red Bull'un son iki sezonda Max Verstappen'le zafere ulaştığı Avusturya'da başlayacak.

Mercedes, son yıllarda Avusturya'da sorunlarla boğuştu ve bu yıl aynı şeyi yaşayıp yaşamayacakları merak konusu.

Ancak James Allison, aynı sorunları yaşamayacaklarından emin görünüyor.

“Geçen yıl Avusturya'daki performansımız, soğutma tarafındaki [kendi] hatalarımız yüzünden olumsuz etkilendi, bu da aracın gerçek hızına sahip olmadığı anlamına geliyordu."

"Ve 2018 hakkında konuşursak, dayanıklılık sorunlarının yanı sıra güvenlik aracı pistten çıktığı zaman verdiğimiz kötü kararlar sebebiyle hayal kırıklığı yaşadık. Bu yüzden, önceki iki sezondan daha iyi sonuçlar alabileceğimizi bilerek Avusturya'ya gitmeye hazırlanıyoruz"

“Hepimiz Avusturya'ya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve belki de [önceki iki yıla kıyasla] neler yapabileceğimizi biraz daha fazla gösterebiliriz."

Öte yandan Red Bull, 2020'nin sezon öncesi testlerinde iyi bir performans gösterdi ve 

Allison güçlü Red Bull Ring'de bir Red Bull ve Max Verstappen bekliyor.

"Max'in bu yıl bizim için zorlu bir rakip olacağına şüphe yok."

“Ferrari de sezon öncesi testlerinde güçlü olduğuna dair bir çeşit belirti gösterdi. Ancak Max'in Avusturya'da tekrar güçlü olacağını tahmin ediyoruz, çünkü Red Bull orada her zaman süper hızlıydı."

 
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Editör Kemal Şengül

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