Mercedes, Avusturya GP'ye dayanıklılık, Honda performans güncellemesi getirdi

Brixworth'taki Mercedes HPP fabrikası, Barcelona testi ve ilk yarış arasında zaten bazı değişiklikler yapmıştı. Koronavirüs nedeniyle verilen arada -kısıtlamalara rağmen- çalışmaya devam ettiler.

Dayanıklılık, Şubat ayındaki Barselona testlerinde Mercedes'in sorun yaşadığı alandı ve hem fabrika takımı hem de Williams pek çok kez motor değiştirmek zorunda kaldı.

Melbourne'e götürülen güç üniteleri, araçlar asla pit yolundan ayrılmadığı ve üniteler herhangi bir seansta kullanılmadığı için, FIA kurallarına göre resmi olarak kullanılmamış sayılacaklar. Bu sayede sezona tamamen yeni bir motorla başlayabilecekler.

Mercedes sözcüsü Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Melbourne için farklı bir motor versiyonumuz var çünkü o zamandan beri dayanıklılık tarafında güncellemeler yaptık." dedi.

Honda ise mevcut versiyonu geliştirdi ve performansı daha da arttırmak amacıyla yeni bir güncelleme hazırladı.

Honda F1 Teknik Direktörü Toyoharu Tanabe, “Yeni ünite Melbourne'e getirdiğimizden daha dayanıklı ve verimli olmalılar." dedi.

Ferrari güç ünitesi hakkında yorum yapmadı.