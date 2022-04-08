Mercedes, Avustralya'ya güncelleme getirmediğini onayladı

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FIA, bugün erken saatlerde takımların bildirdiği güncellemelere yönelik bir açıklama yayınladı. Buna göre Ferrari ve Red Bull, bu hafta sonu bazı yeni güncellemeler sahip olacak fakat Mercedes aracında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Şampiyona lideri Ferrari, bu hafta sonu tıpkı Haas gibi yepyeni bir difüzör test edecek. Ayrıca Red Bull da yeni bir ön kanat kenar plakasına sahip.

Mercedes bu hafta sonu için herhangi bir güncelleme getirmedi. Ön kanattaki ufak değişiklikler "güncelleme" olarak belirtilmedi. Takımın ilk aerodinamik güncelleme paketini ve yeni taban güncellemesini Imola-İspanya arasında getirmeyi planlanıyor.

Diğer takımlara bakıldığında, Williams yeni bir kiriş kanat (beam wing), taban kenarı, ön kanat ve ön fren kanalları, Alpine yeni bir taban, ön kanat ve arka fren deneyecek.

Haas sadece yeni bir difüzöre, McLaren ise aracın arka kısmında revize edilmiş kanatçıklara sahip.

Aston Martin yeni bir arka kanat getirirken, Alfa Romeo ve AlphaTauri herhangi bir güncelleme getirmedi.

Red Bull Racing RB18 nose and front wing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images