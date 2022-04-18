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Formula 1 Haberler

Mercedes, Avustralya GP'de Russell'dan Perez'e çok direnmemesini istemiş

Mercedes'ten James Vowles, lastikleri korumak amacıyla Avustralya GP'de George Russell'dan Sergio Perez'e karşı çok fazla direnmemesini istediklerini söyledi.

Kemal Şengül
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Mercedes, Avustralya GP'de Russell'dan Perez'e çok direnmemesini istemiş
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Avustralya'da George Russell, damalı bayrağı Sergio Perez'in beş saniye gerisinde üçünde sırada gördü ve Mercedes kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Russell pit stopların ardından hem Perez hem de Lewis Hamilton'ın önüne geçmeyi başarmıştı. Ancak bitime 20 tur kala Mercedes, Russell'dan lastiklerini korumasını istedi. Sonuç olarak Perez öne geçti ve podyumun ikinci basamağının sahibi oldu.

James Vowles, Mercedes'in bilerek Russell'dan Perez'e direnmemesini istediğini çünkü aksi takdirde lastiklerini mahvedeceğini belirtti.

Vowles, olayın nasıl olduğu hakkında şunları söyledi: "Bir detay vardı fakat önemliydi."

"Ortada George'dan Perez'in gitmesine izin vermesini istememiz gibi  bir durum yok çünkü asla herhangi bir pozisyondan vazgeçmek istemeyiz. Ancak hem orta hem de sert lastikleri dikkatlice kullanmamız gerekiyordu."

"Eğer bitiş çizgisine hız kaybetmeden ulaşmak istiyorsak, lastikleri korumalıydık."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"İlk bölümde Perez'in başına gelenleri gördük. George'a söylediğimiz şeyin anlamı çok basitti: Perez'e geçilmesine neden olacak bile olsa  lastiklerini korumalıydık. Bu pek hoşumuza gitmese de doğru karardı."

"Sonuç olarak, güvenlik aracı çıkma ihtimalini ve diğer koşulları göz önünde bulundurarak, iyi  lastiklerle bitiş çizgisine ulaşmak gerekiyordu. Özellikle orta lastikle attığımız ilk bölümde olanları göz önünde bulundurarak doğru hareket ettik."

"Ancak Perez'in ilk bölümde yaşadığı hikayenin tekrarlanmasını da bekliyorduk çünkü çok hızlı gidiyordu ve lastikleri büyük baskı altındaydı. Fakat beklediğimiz gibi olmadı."

"George'u kolayca geçti, ondan beş saniye uzaklaştı ve onunla mücadele edemedik."

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