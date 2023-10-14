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Mercedes, Austin'e önemli bir taban güncellemesi getirecek

Mercedes gelecek yarışta W14’e, takımın 2024 güncellemelerinde yararlı olacağını umduğu güncellenmiş bir taban getirecek.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, is returned to the garage

Mercedes’in teknik direktörü James Allison, bu güncellemeyle araç performansını geliştirmenin yanı sıra tasarım anlamında doğru yönde olduklarını görmek istiyor.

Allison güncellemeler hakkında, “Bize biraz daha tur zamanı kazandırır diye umuyoruz. Bu hep bir avantajdır.”

“Ama çoğunlukla kullanışlı oluyor çünkü doğru yolda olup olmadığımızın da göstergesi.”

“Tur zamanı açısından etkisi az olacak. Faydalı olacak fakat bizden Max’i [Verstappen] geçmemizi beklemeyin.” dedi.

Güncelleme, belirli türdeki pistlerde performansın arttırılmasına ya da Mercedes’in yapmak istediği geniş kapsamlı düzenlemelere odaklanmıyor. Fakat şu an Formula 1’deki araçların yere basma gücü üretmek için zemin etkisini kullanma şekilleri göz önüne alınınca bu çok önemli bir güncelleme.

“Bizi rahatsız eden şeylerin şu anda oldukça anlaşılır olduğunu düşünüyorum ve düzeltmek için üzerinde çalışıyoruz.”

Allison, araca bu düzenlemelerin gelip gelmeyeceği ve başarılı olup olmayacağı konusunda ‘zaman gösterecek’ dedi.

“Hepimizin araçla ilgili ne yapmak istediğimizi açıkça görebildiğini düşünüyorum. Bu yıl, McLaren’ın yaptığı gibi önemli ilerleme kaydetmedik fakat sezon boyunca düzeltmemiz gereken şeylerle ilgili çok net fikir veren bir yol çizdik.”

“Bu da bizim için gelecek seneyi eğlenceli, önümüze bakmak için heyecanlı ve özellikle de yılın bu zamanını fazlasıyla keyifli kılıyor.”

Diğer takımlardan ise Haas, Circuit of the Americas yarışına güncelleme getirecek. Geçen hafta şampiyonada 9. sıraya gerileyen takım, büyük bir güncelleme paketi hazırladı.

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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