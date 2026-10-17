Formula 1 Amerika GP

Mercedes, Austin'e güncellemelerle geliyor: Yeni paket iki araçta da kullanılacak

Mercedes Teknik Direktör Yardımcısı Simone Resta, takımın ayar sorunlarını çözmek amacıyla güncellenmiş W17 ile ABD Grand Prix'sinde mücadele edeceğini doğruladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 10:20

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mercedes Teknik Direktör Yardımcısı Simone Resta ve Takım Patronu Yardımcısı Bradley Lord, Mercedes'in Austin'e güncelleme getireceğini açıkladı. Araçta ayrıca yeni bir ön kanat da kullanılacak.

Resta, Mercedes'in son güncellemelerinin teknik etkisini değerlendirirken Teksas'ta yeni pakete geri döneceklerini belirtti.

"Daha fazla yere basma kuvveti ölçüyoruz ancak beklediğimizden farklı bir dengeyle karşılaştık. Ön tarafta gereğinden fazla yere basma kuvveti elde ettik. Bu aslında olumlu bir gelişme; yapmamız gereken tek şey, aracın ideal çalışma aralığını yeniden doğru noktaya getirmek."

"Mekanik ayarlamalar yaparak bu konfigürasyonla tespit ettiğimiz bazı özellikleri düzeltmeye ve paketi oldukça farklı bir pist olan Austin'e uyarlamaya çalışmalıyız."

"Yere basma kuvvetini artırdığımızı düşünüyorum ancak bu artış, aracın pistteki her kullanım koşulunda aynı seviyede olmayabilir."

"Bu durum, söz konusu koşullarda aracın dengesini bir miktar değiştiriyor. Dolayısıyla sürücünün de araç ayarlarının da buna uyum sağlaması gerekiyor. Araçtan maksimum performansı elde etmek için onu çalıştırma biçimimiz değişiyor; buna bağlı olarak sürüş şekli de değişiyor."

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Malezya'da getirilen güncellemelerin ardından Mercedes, Singapur'da yeni bir ön kanadı piste çıkardı. Ancak bu parça, yalnızca bir antrenman seansının ardından kullanımdan kaldırıldı.

Resta, takımın söz konusu ön kanadı yarışta kullanmayı zaten planlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Onu yarışta kullanmayı planlamıyorduk. Amacımız ön kanadı kontrol etmek, eski versiyonla karşılaştırmak, veri toplamak, analizlerimizi yapmak ve bir sonraki yarışa mümkün olduğunca iyi hazırlanmaktı."

Bradley Lord da yeni ön kanatla ilgili daha fazla ayrıntı verdi: "Elimizde yalnızca bir tane vardı ve onu yetiştirmek için üretim sürecini hızlandırmıştık. Tek bir örneğimiz olduğu için parçaya zarar vermek, yarışa pit yolundan başlama riskiyle karşı karşıya kalmamız anlamına gelebilirdi."

"Bu nedenle onu sıralama turlarında, Sprint yarışında veya ana yarışta kullanmak alınmaya değecek bir risk değildi. Ancak bu test sırasında öğrendiklerimiz kesinlikle çok faydalı oldu."

"Antrenman seansında yeni ön kanatla piste çıkmaya değdi. Çünkü bu sayede bazı önemli bilgiler edindik. Bunların, güncellenmiş konfigürasyonu ve yeni ön kanadı kullanarak Austin'e iki araçla birlikte daha iyi bir durumda gitmemizi sağlayacağını umuyoruz."

"Amacımız, şimdiye kadar yeterince yararlanamadığımız daha yüksek azami performans potansiyelini bu kez daha iyi değerlendirebilmek."

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- Motorsport.com Ekibi

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