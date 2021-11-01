Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ferrari: “Mercedes’in süspansiyonunda yanlış bir şey yok”
Formula 1 / Meksika GP Haberler

Mercedes, Austin'de zorlanacağını en başından beri biliyormuş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, arka lastiklerdeki aşırı ısınma problemi nedeniyle Austin'de zorlanmayı beklediklerini söylüyor.

Mercedes, Austin'de zorlanacağını en başından beri biliyormuş

Mercedes, Monza, Rusya ve Türkiye'deki güçlü performanslarının ardından Amerika Grand Prix'sine favori olarak gelmişti. Ancak sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'in olurken, yarışta da Lewis Hamilton'ın baskısına rağmen zafere ulaştı.

Alman üreticinin neden yavaş kaldığına dair pek çok teori var. Ancak Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Zandvoort performansları göz önüne alındığında, Austin'de böyle bir hafta sonu geçirmeyi en başından beri beklediklerini söyledi.

Shovlin şöyle konuştu: "Austin'de sorun yaşadığımızı en başından beri biliyorduk. Zandvoort'ta bile, benzer şartlar olduğunda arka lastiklerimizin aşırı ısındığı ve rakiplerimizin avantaj elde ettiğim durum vardı."

"Zandvoort'ta yaşadığımız deneyim, bizi endişelendirmişti. Austin'e geldiğimiz zaman, bu pistte de lastiklerimizin aşırı ısınacağını biliyorduk."

"Austin'deki yarışın uzun zamandır bizim için en zor yarış olduğunu söyleyebilirim. Yaz arasından sonra, sadece Zandvoort'taki yarış onunla kıyaslanabilir."

Shovlin, Meksika GP hakkında net bir şey söylemekten kaçınıyor.

"Tabii ki önceden 'bu pistler bize daha iyi uyuyor ya da bu pistler bize uymuyor' gibi şeyler belirlemiyoruz."

"Aracımızı nasıl ayarlamamız gerektiğini, lastiklerden en iyi performansı çıkarmak için neyin gerekli olduğunu ve doğru sonuçlar çıkarmak için cuma günü hangi verilerin toplanması gerektiğini biliyoruz. Tamamen Lewis ve Valtteri'ye mümkün olan en rekabetçi aracı sağlamaya odaklandık." 

"Geçmişte Meksika'nın Red Bull ve Honda'ya daha uygun olduğunu biliyoruz ancak görevimiz değişmiyor. Aracımızı, sürücülerimiz için mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlamamız lazım. Böylece pistte potansiyellerini ortaya koyabilirler. Amacımız bu. Bu açıdan Red Bull'a ve diğer ekiplere bakmıyoruz."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Ferrari: “Mercedes’in süspansiyonunda yanlış bir şey yok”
Önceki haber

Ferrari: “Mercedes’in süspansiyonunda yanlış bir şey yok”
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Capito: "Eskiden Formula 1'de çalışmak daha zordu"
Formula 1

Capito: "Eskiden Formula 1'de çalışmak daha zordu"

2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak Meksika GP
Formula 1

2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak

Lawson, Abu Dhabi testinde AlphaTauri'nin direksiyonuna geçecek
Formula 1

Lawson, Abu Dhabi testinde AlphaTauri'nin direksiyonuna geçecek

Son Haberler

Mercedes, Austin'de zorlanacağını en başından beri biliyormuş
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Austin'de zorlanacağını en başından beri biliyormuş

Ferrari: “Mercedes’in süspansiyonunda yanlış bir şey yok”
Formula 1 Formula 1

Ferrari: “Mercedes’in süspansiyonunda yanlış bir şey yok”

Capito: "Eskiden Formula 1'de çalışmak daha zordu"
Formula 1 Formula 1

Capito: "Eskiden Formula 1'de çalışmak daha zordu"

2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak
Formula 1 Formula 1

2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.