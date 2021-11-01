Mercedes, Austin'de zorlanacağını en başından beri biliyormuş

Mercedes, Monza, Rusya ve Türkiye'deki güçlü performanslarının ardından Amerika Grand Prix'sine favori olarak gelmişti. Ancak sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'in olurken, yarışta da Lewis Hamilton'ın baskısına rağmen zafere ulaştı.

Alman üreticinin neden yavaş kaldığına dair pek çok teori var. Ancak Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Zandvoort performansları göz önüne alındığında, Austin'de böyle bir hafta sonu geçirmeyi en başından beri beklediklerini söyledi.

Shovlin şöyle konuştu: "Austin'de sorun yaşadığımızı en başından beri biliyorduk. Zandvoort'ta bile, benzer şartlar olduğunda arka lastiklerimizin aşırı ısındığı ve rakiplerimizin avantaj elde ettiğim durum vardı."

"Zandvoort'ta yaşadığımız deneyim, bizi endişelendirmişti. Austin'e geldiğimiz zaman, bu pistte de lastiklerimizin aşırı ısınacağını biliyorduk."

"Austin'deki yarışın uzun zamandır bizim için en zor yarış olduğunu söyleyebilirim. Yaz arasından sonra, sadece Zandvoort'taki yarış onunla kıyaslanabilir."

Shovlin, Meksika GP hakkında net bir şey söylemekten kaçınıyor.

"Tabii ki önceden 'bu pistler bize daha iyi uyuyor ya da bu pistler bize uymuyor' gibi şeyler belirlemiyoruz."

"Aracımızı nasıl ayarlamamız gerektiğini, lastiklerden en iyi performansı çıkarmak için neyin gerekli olduğunu ve doğru sonuçlar çıkarmak için cuma günü hangi verilerin toplanması gerektiğini biliyoruz. Tamamen Lewis ve Valtteri'ye mümkün olan en rekabetçi aracı sağlamaya odaklandık."

"Geçmişte Meksika'nın Red Bull ve Honda'ya daha uygun olduğunu biliyoruz ancak görevimiz değişmiyor. Aracımızı, sürücülerimiz için mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlamamız lazım. Böylece pistte potansiyellerini ortaya koyabilirler. Amacımız bu. Bu açıdan Red Bull'a ve diğer ekiplere bakmıyoruz."