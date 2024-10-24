Mercedes: "Austin'de sorun yaşamamızın sebebi 'şansımızı fazla zorlamamızdı'"
James Allison, Amerika Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve George Russell'ın aynı virajda spin atmalarının sebebinin aracı 'gereğinden fazla zorlamaları' olduğunu düşünüyor.
Mercedes'in Austin'de geçirdiği hafta sonu tutarsızlıklarla ve iniş çıkışlarla doluydu.
Hafta sonunun başında iki araç da sprint sıralama turlarında pole mücadelesi verirken, hafta sonunun geri kalanında zorlandılar.
George Russell ve Lewis Hamilton'ın 19. virajda aynı şekilde spin atmaları, son W15 güncellemesinin bazı sorunları tetikleyip tetiklemediğine dair soru işaretlerini arttırdı.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu konuda şunları söyledi: "Şu anda başarısız bir konumdayız, hâlâ yaz öncesindeki performansımıza dönemedik."
"Hafta sonuna girerken yarışı kazanacağımızı değil gridde dördüncü sırada olduğumuzu düşünüyoruz."
George Russell, Mercedes W15
Fotoğraf tarafından: Andreas Beil
Takım hâlâ aracı anlamaya çalışıyor olsa da James Allison, Austin'de yaşananların basit bir açıklaması olduğunu düşünüyor.
Mercedes'in yarış sonrası bilgilendirme toplantısında konuşan Allison, Amerika GP hafta sonunda neyin yanlış gittiği sorulduğunda, "İşte milyon dolarlık soru bu!"
"George da Lewis de sprint sıralama seansında pole pozisyonu için mücadele ediyorlardı, ancak hafta sonunun geri kalanında bu performansı tekrarlayamadık."
"Sanırım bunun sebebi, aracın tabanı ile gereğinden fazla 'flört etmemizdi'."
"Bu araçlar alçaktan gitmeyi seviyor ve aracı yere yaklaştırmayı başardığınızda genelde hızlanıyorsunuz. Ancak fazla zorladığınızda araç hoş olmayan bir şekilde davranmaya başlıyor."
"Tahminimce yere ne kadar yakın olduğumuz ve aracı ne kadar sert sürdüğümüz konusunda şansımızı biraz fazla zorladık." şeklinde yanıt verdi.
Allison, Hamilton ve Russell'ın attığı spinlerin olağandışı olduğunu kabul etmekle birlikte, bunların araca getirilen yeni parçalar tarafından tetiklendiğini düşünmüyor.
"Ölçtüğümüz her şey, getirdiğimiz güncelleme paketinin beklediğimiz gibi çalıştığını gösteriyordu."
"Güncellemelerin iyi bir şekilde çalıştığını düşünmek için her türlü nedenimiz var ve yılın geri kalanında bunun tadını çıkaracağız."
"Bizi alışılmadık sayıda bariyerlere savuran durum, aracı çok alçakta tutmamız ve fazla zorlamamızdan kaynaklandı."
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