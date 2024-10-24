Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Amerika GP

Mercedes, Austin'de Hamilton'ı yarışa neden pit yolundan başlatmadığını açıkladı

Teknik direktör James Allison, Mercedes'in Amerika Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın aracında değişiklik yapmama kararını açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes, Lewis Hamilton'ın ilerleme kaydetmesinin zor olabileceğine dair endişelerini dile getirmesiyle beraber Amerika Grand Prix'si için araç ayarlarını neden değiştirmediklerini açıkladı.

Hamilton, sprint yarışından sonra yapılan ayar değişikliğiyle aracını kullanmanın adeta bir “kabusa” döndüğünü söylemişti ve sıralama turlarında ancak 19. olabilmişti.

17. sıradan başladığı yarışta iyi bir başlangıç yapmasına ve 12. sıraya kadar yükselmesine rağmen, Hamilton yarışın 3. turunda W15'inin kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna saplandı.

Hamilton, bu sorunu antrenmanlarda da yaşamıştı ve bunlardan, Amerika için getirilen güncelleme paketini sorumlu tuttu. Ancak takım arkadaşı George Russell, sorunun daha karmaşık olduğunu belirtti.

İlk başta Mercedes'in, Russell’ın sıralama turlarındaki kazası ve Hamilton’ın araç ayarı sorunları nedeniyle pit yolundan başlama cezası alacağı düşünülmüştü. Ancak takım, Hamilton’ın aracında değişiklik yapmama kararı aldı.

Bu karar, kısmen bütçe sınırıyla ilgili bir durumdan kaynaklanıyordu. Teknik Direktör James Allison, takımın Strateji Brifingi videosunda, Hamilton’ın aracında değişiklik yapılmamasının nedenini açıkladı.

Parc ferme’de motor bileşenlerini veya ayarları değiştirmek Hamilton’ın yarışa pit yolundan başlamasını gerektirecekti ancak Allison’a göre Mercedes İngiliz pilot ile görüşmesine rağmen herhangi bir ayarlama yapma konusunda isteksizdi.

Allison durumu, “Cevap basit değil. George'un yaptığını yapmak ve sıralama turları ile yarış arasında aracın ayarlarını değiştirerek pit yolundan başlamak bir seçenekti.”

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

“Ancak Lewis’in ayarlarında bir sorun olduğunu düşünmedik. En iyi parçalara ve pit yolundan başlamaktan daha avantajlı olan bir grid pozisyonuna sahipti. Bu yüzden neden sıralandığınız yerden başlamayasınız ki?"

“Eğer araca başka bir motor takarsanız grid cezası nedeniyle en arkaya düşersiniz ve pit yolundan  başlarsınız, bu kabul edilebilirdi. Ama daha da önemlisi, sadece 'Bir motor daha istiyorum' diyemezsiniz, çünkü bunun bir maliyeti olur.”

“Eğer motorunuzda bir sorun varsa ve o yüzden değiştirirseniz, kurallar gereği bu değişiklik bütçe sınırını etkilemez. Ancak sadece yeni bir motor isterseniz, bunun parasını ödemek zorundasınız.”

“Bu iyi bir takas olmazdı. Yeni bir güç ünitesinin tazeliği tur zamanlarınızı kısmen artırabilirdi, ancak bütçe sınırını aştığımızda çıkacak maliyet buna değmezdi.” diye açıkladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Stella, "mini-DRS" tartışması nedeniyle rakiplerini "psikolojik savaş" başlatmakla suçladı
Sonraki haber Marko: "Piastri'nin menajeri, yoğun bir şekilde bizimle görüşme arayışında"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Bagnaia, sezonun geri kalanında VR46 ile yarışmak üzere Iannone yerine Bulega'yı destekliyor

Bagnaia, sezonun geri kalanında VR46 ile yarışmak üzere Iannone yerine Bulega'yı destekliyor

MotoGP
Bagnaia, sezonun geri kalanında VR46 ile yarışmak üzere Iannone yerine Bulega'yı destekliyor
Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!
Canlı sohbet: Meksika GP 1. antrenman seansı

Canlı sohbet: Meksika GP 1. antrenman seansı

Formula 1
Meksika GP
Canlı sohbet: Meksika GP 1. antrenman seansı
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Hamilton: "Norris'in Verstappen ile yaşadıklarını 2021'de ben de yaşadım"

Hamilton: "Norris'in Verstappen ile yaşadıklarını 2021'de ben de yaşadım"

Formula 1
Meksika GP
Hamilton: "Norris'in Verstappen ile yaşadıklarını 2021'de ben de yaşadım"
Wolff: "Russell'a verilen cezanın mantıklı bir açıklaması yok"

Wolff: "Russell'a verilen cezanın mantıklı bir açıklaması yok"

Formula 1
Meksika GP
Wolff: "Russell'a verilen cezanın mantıklı bir açıklaması yok"
Hamilton, Mercedes'e veda turuna çıkacak

Hamilton, Mercedes'e veda turuna çıkacak

Formula 1
Meksika GP
Hamilton, Mercedes'e veda turuna çıkacak

Son Haberler

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

F1 Formula 1
Meksika GP
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

F1 Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

F1 Formula 1
Meksika GP
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye