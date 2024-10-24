Mercedes, Austin'de Hamilton'ı yarışa neden pit yolundan başlatmadığını açıkladı

Mercedes, Lewis Hamilton'ın ilerleme kaydetmesinin zor olabileceğine dair endişelerini dile getirmesiyle beraber Amerika Grand Prix'si için araç ayarlarını neden değiştirmediklerini açıkladı.

Hamilton, sprint yarışından sonra yapılan ayar değişikliğiyle aracını kullanmanın adeta bir “kabusa” döndüğünü söylemişti ve sıralama turlarında ancak 19. olabilmişti.

17. sıradan başladığı yarışta iyi bir başlangıç yapmasına ve 12. sıraya kadar yükselmesine rağmen, Hamilton yarışın 3. turunda W15'inin kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna saplandı.

Hamilton, bu sorunu antrenmanlarda da yaşamıştı ve bunlardan, Amerika için getirilen güncelleme paketini sorumlu tuttu. Ancak takım arkadaşı George Russell, sorunun daha karmaşık olduğunu belirtti.

İlk başta Mercedes'in, Russell’ın sıralama turlarındaki kazası ve Hamilton’ın araç ayarı sorunları nedeniyle pit yolundan başlama cezası alacağı düşünülmüştü. Ancak takım, Hamilton’ın aracında değişiklik yapmama kararı aldı.

Bu karar, kısmen bütçe sınırıyla ilgili bir durumdan kaynaklanıyordu. Teknik Direktör James Allison, takımın Strateji Brifingi videosunda, Hamilton’ın aracında değişiklik yapılmamasının nedenini açıkladı.

Parc ferme’de motor bileşenlerini veya ayarları değiştirmek Hamilton’ın yarışa pit yolundan başlamasını gerektirecekti ancak Allison’a göre Mercedes İngiliz pilot ile görüşmesine rağmen herhangi bir ayarlama yapma konusunda isteksizdi.

Allison durumu, “Cevap basit değil. George'un yaptığını yapmak ve sıralama turları ile yarış arasında aracın ayarlarını değiştirerek pit yolundan başlamak bir seçenekti.”

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

“Ancak Lewis’in ayarlarında bir sorun olduğunu düşünmedik. En iyi parçalara ve pit yolundan başlamaktan daha avantajlı olan bir grid pozisyonuna sahipti. Bu yüzden neden sıralandığınız yerden başlamayasınız ki?"

“Eğer araca başka bir motor takarsanız grid cezası nedeniyle en arkaya düşersiniz ve pit yolundan başlarsınız, bu kabul edilebilirdi. Ama daha da önemlisi, sadece 'Bir motor daha istiyorum' diyemezsiniz, çünkü bunun bir maliyeti olur.”

“Eğer motorunuzda bir sorun varsa ve o yüzden değiştirirseniz, kurallar gereği bu değişiklik bütçe sınırını etkilemez. Ancak sadece yeni bir motor isterseniz, bunun parasını ödemek zorundasınız.”

“Bu iyi bir takas olmazdı. Yeni bir güç ünitesinin tazeliği tur zamanlarınızı kısmen artırabilirdi, ancak bütçe sınırını aştığımızda çıkacak maliyet buna değmezdi.” diye açıkladı.