Mercedes: "Austin güncellemeleri, daha çok 2023 için olacak"

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Mercedes, sezonun son güncellemelerini Austin'e getireceğini açıklamıştı. Bu güncellemeler hem aerodinamik hem de ağırlık tasarrufu amaçlı olacak. Takım, sene başında idealden 10 kg daha ağır olduğunu kabul etmişti.

Getirilecek aerodinamik güncellemelerin Lewis Hamilton ve George Russell'ın performansına yardımcı olması bekleniyor ancak bu güncellemelerin aynı zamanda 2023 aracının gelişiminde yardımcı olması bekleniyor.

Mercedes'in Japonya GP sonrasında yayınladığı videoda konuşan Shovlin, "Aerodinamik gelişimimizdeki son adım olacak ve onların bize biraz daha fazla performans sağlamasını umuyoruz."

"Ancak daha da önemlisi, attığımız her adımda daha fazla öğreniyoruz ve öğrendiğimiz bu şeyleri gelecek seneye taşıyabiliriz."

"Ayrıca parçalardan biraz ağırlık aldık ve bu sayede aracın ağırlık limitine daha yakın olmasını umuyoruz." dedi.

Takım her ne kadar hem performans hem de ağırlık azaltma amaçlı güncellemeler getiriyor olsa da, bunların genel pakete ne kadar fayda sağlayacağından emin değil.

Shovlin, "Nerede olacağımızı tahmin etmek çok zor. Lewis, Singapur'da pole pozisyonunu kazanmaya aşırı yakındı ancak Suzuka'da her iki araçla öndeki araçlar arasında büyük fark vardı."

"Yarış performansımız makul seviyede güçlü. Bir adım atabilirsek, Ferrari ve Red Bull'lar ile mücadele edebiliriz ancak sıralamalar açısından bir tahminde bulunmak gerçekten zor."

"Ancak dediğim gibi, bunlar daha çok öğrenme amaçlı olacak. Ve tabii ki son 4 yarışta en iyisi için zorlayacağız." dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Shovlin, Circuit of the Americas pistinin tümsekleri nedeniyle araç ayarları açısından pek kolay bir pist olmadığını kabul ederken, yine de bu pistte yaptıkları çalışmaların yardımcı olacağını söyledi.

Shovlin, "Orası sıkıntılı bir pist ve geçen sene bizim için zorlu geçmişti. Çok tümsekliydi ve lastikler aşırı ısınıyordu. Yumuşak lastiklerde Red Bull kadar iyi performans sergileyemiyorduk."

"Yüzeyin asfaltını yenilediler. Bu sayede tümsek sorununun daha az olmasını umuyoruz. Ancak bu sene gerçekten çok zor olan şey, bir piste gitmeden önce orada nasıl olacağınızı bilmek."

"Nasıl performans göstereceğimize dair gerçekten tahminde bulunmayacağız. Orada gitmeli, Cuma günü piste çıkmalı, ne tür sorunlar yaşadığımıza ve onları ayarlarla çözüm çözemediğimize bakmalıyız." dedi.

Shovlin ayrıca, Suzuka hafta sonunda düzlüklerde yavaş kalma sorunlarını daha abartılı yaşamalarına neden olan yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı kullanma konusundaki kararlarının doğru olduğundan şüphe duyduklarını kabul etti.

Shovlin, "En yüksek yere basma gücü seviyesinde kalmaya karar verdik. Bunun nedenlerinden birisi, yarış koşullarında onun en iyi tur zamanlarını çıkarmamızı sağlamasıydı. Kuru zeminde aşırı aşınma vardı ancak Pazar günü yağmur görünüyordu ve yağmurlu yarışta bize fayda sağlayacağını düşündük."

"Ancak yarışta DRS açılmadı ve bu yüzden geçiş yapmak çok aşırı zordu. Bu açıdan muhtemelen daha düşük yere basma gücü ayarları doğru karardı."

"Temel olarak gelecek seneki aracımızda iyileştirmemiz gereken şeylerden birisi, aracın düşük sürüklenme seviyesinde daha fazla yere basma gücüne sahip olmasını sağlamak olacak. Bu durumda daha hafif kanatlar ile yarışıp virajlarda rekabetçi kalabiliriz." dedi.

Shovlin son olarak, yağmur lastiklerinden geçiş lastiklerine geçiş sürecinde Hamilton ve Russell'ı aynı anda pite alarak hata yaptıklarını kabul etti. Bu süreçte Russell, pozisyonlar kaybetti ve bundan dolayı şikayet etti.

Shovlin, "Tüm zamanlara baktığımızda, bunun doğru karar olmadığı sonucuna vardık."

"George'un istediğini yapmalı ve ona önü boşken bir tur attırmalıydık. Geçiş lastiklerinin çok daha hızlı olduğunu gördük. Bu yüzden yağmur lastiklerinde kalırsa pist üstünde zaman kaybedecekti."

"Ancak George ve Lewis çift pit stop için çok yakındı, bu yüzden George, Tsunoda ve muhtemelen hatta Lando'ya karşı pozisyon kaybetti."

"Bu yüzden o araçları geçebilmesi ve temiz havaya çıkabilmesi için biraz mücadele etmesi gerekti." dedi