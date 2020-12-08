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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi

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Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mercedes pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin George Russell’ın Sakhir GP’sinde baskıyı kaldırma şeklini genç pilotun en iyi özelliklerinden biri olarak yorumladı

Russell’ın haberi aldıktan sonra aracı sürmeye alışması için sadece 2 günü vardı, Cuma günüyse antrenman seansları için aracı ilk defa sürecekti.

Russell Cuma günü her 2 antrenman seansını da lider olarak tamamladı, sıralama turlarını 2. sırada bitirdi ama pit stopta lastikler karıştırılınca ve yarışın sonlarına doğru lastiği patlayınca finişi 9. sırada gördü.

Shovlin takımın Russell’ın hızlı olacağını bildiğini ama bu kadar büyük bir hata yapıldığında mücadeleye ve saldırıya devam etmesine hayran kaldıklarını belirtti.

Shovlin: “En az şaşırdığımız sıralama turlarındaki hızıydı. Çünkü Williams’la neler yaptığına baktığınızda bir aracı hızlı sürmeyi bildiğini aşikar. Ve araçtan en fazlasını çıkarmayı da biliyor.”

“Yani bu beni çok şoka uğratmadı, görmeyi beklediğimiz bir şeydi ve gördüğümüze sevindik.”

“Baskıyı kaldırma şekli, bu tahmin etmesi daha güç olan kısım, nasıl devam edeceği. Ama bu da çok etkileyiciydi, aslında seansta gerçekten saldırdı.”

“Risk ise - eğer bu hızlı bir araçta ne yapabileceğinizi göstermeniz için tek şansınızsa - hata yapmanızın çok kolay olması. Uzun süre kalacak etkilerde bulunmak da çok kolay.”

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“Ama bir saniye bile bunu düşünmediği açık. Seansta gerçekten saldırdı. Kendine güveniyordu, disiplinliydi. Her sürüşe yaklaşımında bir metot vardı.”

“İlk başta her iki pilotla baskı altındaydık. Ama o sakin kaldı ve bunu görmek güzeldi. Gerçekten çok iyi bir yarış pilotu.”

Shovlin takımın Russell’ın yeni ortama alışması için çok çabaladığını söyledi.

“Onu sıkmayacak bir şekilde bilgiyi aktarmaya çalıştık.” dedi Shovlin.

“Pazar sabaha kadar bilmesine gerek olmayan şeyleri Perşembe akşamından söylemedik. Yani kurulu bir yaklaşım oluşturmaya çalıştık, çünkü bir sürücünün bir takımdan diğerine geçmesi, bir araçtan diğerine atlaması zor bir şey.”

“Ve tabii ki iyi bir iş çıkardı ve bazı yönlerden bizim aracımız normalde sürdüğü Williams’tan daha kolay olacaktır çünkü sürüşü gayet iyi, büyük sorunları yok, iyi yol tutuşuna sahip. Yani bazı açılardan bu yönde gitmek daha rahat.”

“Ama aracımızın performans aralığı da çok daha büyük. Daha geç frenleyebilirsiniz, daha önce gaza yüklenebilirsiniz, daha agresif olabiliyorsunuz ve araç sizi kollayacaktır, diğer sürücüler kadar hatanızı cezalandırmayacaktır, virajlara girerken daha çok hız taşıyabilirsiniz... Ve bunu anlamanız gerekiyor.”

“Ve aracın tam olarak neler yapabildiğiniz anlayabilmek için 1 yarıştan fazlasına ihtiyaç var. Gittikçe anlamaya başladığı bir şeyse ilk viraj için ne kadar geç frenleyebileceği ve 7. Ve 8. virajlara ne kadar hız taşıyabileceğiydi.”

“İyi bir iş çıkardı, metotla yaklaştı. Ve en önemlisi sınırı aşmadan bunu yaptı. Çünkü sınırı aştığınızda çok büyük sonuçlar doğurabilirsiniz.”

Shovlin Russell’ı Hamilton’un W11’ine sığdırmanın kolay olmadığını da ekledi: “Zordu. Ve çok, çok uzun bir süredir bu kadar uzun bir sürücümüzün olmaması da işi zorlaştırdı.”

“Ve her sene biraz oraya biraz buraya neler sıkıştırabileceğinize bakarken ve aracın üstüne biraz daha performans eklemek için paketlemenin üstünde çalışırken 1.80’in bayağı üzerindeki birisi için gittikçe daha da az rahat oluyor.”

“Yoluna çıkan sadece fiziksel engeller de değildi, normal oturma pozisyonuna da sahip olamadı. Acı vericiydi çünkü onun için yeterli alan yaratamadık. O yüzden sıkışıyordu ve koltuğu da pek mükemmel değildi.”

“Yani sadece sıkışmaktan değil, sürmesi de gerçekten acıtıyordu. Sığmaya ve aracı sürebilmeye kafasını koymuştu. Ama onun için mükemmel bir ortam olmadı.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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