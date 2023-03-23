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Mercedes, Aston Martin'in ceza alabileceğini tahmin etmiş

Mercedes'ten Mike Elliott, Aston Martin mekanikeri ceza esnasında araca ellediği için, Fernando Alonsonun ceza alabileceğini tahmin ettiklerini ama emin olmadıklarını söyledi.

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Mercedes, Aston Martin'in ceza alabileceğini tahmin etmiş
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Fernando Alonso, gridde yanlış yerde durduğu 5 saniye cezası almış fakat ceza çekilirken araca dokunulduğu için 10 saniye cezası daha almıştı.

Yarıştan sonra verilen bu ceza, birkaç saat sonra kaldırıldı ve böylelikle podyum Alonso'ya gitti.

Eğer ceza kalıcı olsaydı, podyum George Russell'ın olacaktı.

Bu konuda konuşan Elliott, "Yarış sırasında Aston Martin'in ceza aldığını gördük ve mekanikerlerden birinin ceza çekilirken araca dokunduğunu fark ettik."

"O anda bunun bir cezaya yol açıp açmayacağını bilmiyorduk. Ayrıca bir ceza alması durumunda cezanın ne olacağını - beş ya da on saniye - bilmiyorduk."

"Her iki sürücüye de zorlamalarını söyledik. George farkı beş saniyeye kadar indirdi, Lewis ise on saniyenin altına indirmeye çok yakındı. Ne yazık ki hakemler ceza verilmemesi gerektiğine karar verdi, bu yüzden farkın artık bir önemi kalmadı." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın temposu göz önüne alındığında İngiliz pilotu neden Russell'ın önüne geçirmedikleri sorusuna Elliott, "Öncelikle, güvenlik aracının oldukça erken çıktığı gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız, ki pilotların önünde çok uzun bir arka düzlük vardı. Lewis o noktada daha hızlı olan orta hamura sahipti ama bölümün sonunda sert lastikler çok daha hızlıydı."

"Lewis başlangıçta George'a baskı yapabilirdi ama sonunda bunu yapamazdı. Ayrıca, bölümün tamamına bakarsanız, hangi hamurun daha hızlı olduğu pek belli değil."

"Biz pilotlarımızın mücadele etmesine hep izin vermişizdir. Takımın yaklaşımı budur ve pilotlardan birine yarışta daha yüksek bir pozisyon alması için avantaj verilmesi gerektiğini düşünmüyoruz."

"Bu yüzden birbirleriyle mücadele etmelerine izin verdik."

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