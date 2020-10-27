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Formula 1 / Son dakika

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

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Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes-Benz, Aston Martin'in ikinci büyük hissedarı olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda iki marka arasındaki teknik işbirliği de artacak.

Bugün yapılan açıklamada büyük ölçüde yol otomobillerini içeriyor olsa da, iki şirket arasında oluşacak yakın bağın markaların Formula 1 programlarını da etkilemesi bekleniyor. Zaten halihazırda FIA kurallarının izin verdiği ölçüde Mercedes ve gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point, yakın çalışıyorlar.

Aston Martin gelecek sene takım olarak F1'de yer alacak ve Sebastian Vettel markanın global elçisi olacak. Aston'un yol araçlarını tasarlayan çalışanların, takımın Silverstone'daki yeni fabrikasında yer alması yönünde planlar şimdiden hazır.

Mercedes, Aston'daki hisse miktarını % 20'ye çıkaracak ve Lawrence Stroll'un ardından ikinci büyük hissedar olacak. Bu birliktelikte güç ünitesi mimarisi ve gelecekteki elektrik/elektronik mimarisi gibi üst düzey teknolojiler paylaşılacak.

Mercedes'in F1 takım patronu Toto Wolff'un da Aston'da hissesi bulunuyor.

Aston Martin'in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, Mercedes'in şirketteki yatırımını arttırmasının önemini vurguladı.

Stroll, "Bu Aston Martin için dönüşüm süreci. Bu, önümüzdeki devasa ve heyecan verici fırsatı yakalamak için şirketin başarıya uğraşma yolunda verdiği altı aylık muazzam bir çabanın sonucudur. Bugüne kadarki ilerlemeden ve bu en zorlu zamanlarda faaliyet göstermemize  rağmen zamanlama konusunda planımızın ilerisinde olduğumuz için memnunum."

“Bugün, Mercedes-Benz AG ile uzun vadeli ortaklığımız başka bir düzeye taşınıyor. Mercedes-Benz AG, şirketin en büyük hissedarlarından biri haline geliyor. Bu yeni genişletilmiş anlaşma sayesinde, elektrikli ve hibrit motorlar dahil uzun vadeli ürün genişletme planlarımızı desteklemek için birinci sınıf teknolojilere erişim sağlıyoruz ve bu ortaklık geleceğe olan güvenimizin temelini oluşturuyor. " dedi.

Devamı gelecek...

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Editör Adam Cooper

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