Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor

Hem George Russell hem de Lewis Hamilton güç ünitelerinin çok sıcak çalıştığını fark etti. Bunun üzerine kendilerine, yarışın başından itibaren sıcaklıkları kontrol altında tutmak amacıyla motor modlarını ve sürüşlerini ayarlamaları söylendi. Mercedes pilotları böylece yarışı beşinci ve yedinci sırada tamamladılar.

Mercedes müşterilerinden Williams da benzer sorunlar yaşarken McLaren ve Aston Martin sorun yaşamadı.

Takımlar soğutma kapasitelerini yarış günü beklenen ortam sıcaklıklarına göre ayarlıyorlar. Allison Mercedes'in hâlâ Bahreyn'de neyin yanlış gittiğini anlamaya çalıştığını kabul ediyor.

Allison, "Aslında bu hafta sonunun cevaplanmamış en büyük gizemiydi. Yarışta beklediğimizden çok daha sıcaktık."

"Belirli bir yarış hafta sonu için soğutma seviyenizi seçmek her zaman bir kumar gibidir, çünkü serbest antrenmanlarda Pazar günü havanın nasıl olacağına dair bir bahse girmek zorundasınız."

"Ve normalde antrenmanla yarış günü arasında değişebilecek farklı güç seviyeleri ve diğer şeyler için de birkaç düzeltme yaparsınız."

"Bu hafta sonu mümkün olan en az tahminde bulunmamız gereken hafta sonlarından biriydi, çünkü bu soğutma seviyesini kış testlerinde birçok kez çalıştırmıştık. Bu güç seviyelerini kış testlerinde ve serbest antrenmanlarda zaten çalıştırmıştık." dedi.

James Allison, Teknik Direktör, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison, ekibin ortam sıcaklığını doğru tespit etmesine rağmen sorunlarla karşılaştığını söylüyor.

Allison, "Yarış günü olan sıcaklık, tahmin ettiğimiz sıcaklığa inanılmaz derecede yakındı. Bu nedenle güç ünitesi sıcaklıklarının nerede olacağına dair doğru bir tahminde bulunmak için tüm koşullara sahiptik."

"Bir ya da iki dereceden daha fazla yanılmış olmamız son derece olağandışı ve oldukça cezalandırıcı, çünkü araçlar motor tarafının motoru garanti edeceği sınırın üzerine çıktığında, aracı geri çekmemiz (yavaşlatmamız) gerekiyor." dedi.

Allison, bu bir kez gerçekleştiğinde performansı korumanın zor olduğunu ve lastiklerin de bundan etkilendiğini belirtti.

"Düzlüklerin sonunda gazı kesmek zorunda kalıyoruz. Motorların hayatta kalmalarını sağlamak için bazı modlarını kısmak zorunda kalıyoruz. Bu da tur zamanınızdan çalıyor, lastik sıcaklığınızdan çalıyor ve yarışınızı etkili bir şekilde mahvediyor."

"Yani henüz çözülmüş değil. Bu hafta fabrikada serbest antrenman ve yarış arasında değişmiş olabilecek çok az sayıdaki şeyi anlamaya çalışmak için bir çalışma programımız var, bu beklenmedik sıcaklık artışına neden olan şey neydi?"

"Bunu tespit ettiğimizde ve bu yıl herhangi bir noktada tekrarlanmayacağından emin olduğumuzda büyük bir rahatlama olacak."

Mercedes pist mühendisleri direktörü Andrew Shovlin, pilotlarının yaşadığı tur zamanı kaybının önemli olduğunu doğruladı ve Russell'ın sorun olmasaydı dördüncülüğü koruyacağını öne sürdü.

Shovlin, "Miktar açısından (kayıp) oldukça büyük ve en büyük haliyle yaklaşık 0.3 saniyelik bir süreye yakın. Ancak diğer alanlarda bunu etkili bir şekilde yönetebildik. Ve özellikle serbest hava ile kayıp bundan biraz daha azdı. Ancak tur başına 0.1 ila 0.2 sn arasındaydı."

"Peki bu olmasaydı yarışı nerede bitirirdik? George pozisyonunu Charles'a [Leclerc] kaptırdığında, bu yönetimin çoğunu yapmak zorunda olduğu dönemlerden biriydi ve güç ünitesini soğutmak için ayağını gazdan erken çektiğinde, lastikleri de soğuyordu."

"Ve orada biraz önden kayma ile mücadele etmeye başlamıştı, ön taraftan şikayet ediyordu. Yani bu, sanırım tutunabileceğimiz bir pozisyon olurdu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Shovlin, Hamilton'ın da yarışı daha üst sıralarda bitirebileceğini söyledi.

"Lewis için asıl sorun sıralamalarda olması gerektiği kadar iyi olamamamızdı. İlk turda biraz zorlandık ve Q3 için sadece bir set yeni lastiğimiz vardı. Yani sorunun bir kısmı bundan (aşırı ısınma) kaynaklanmıyordu. Sadece daha geride başlamış olmasıydı."

"Ama onunla birlikte, McLaren'lerin [her ikisinin de] önünde olacağından oldukça eminim. Ama muhtemelen bundan daha fazla değil. Soğutma sorununun yanı sıra, biraz da lastik performansı ve denge sorunu var."