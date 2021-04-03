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Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor

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Mercedes, fabrikası ile yarış pisti arasındaki iletişimi geliştirmek için artırılmış gerçeklik kullanarak Formula 1 rakiplerine göre bir avantaj kazanabileceğine inanıyor.

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor

Dünya şampiyonu takım, yeni sponsorları TeamViewer ile birlikte artırılmış gerçeklik teknolojisiyle, yaratılabilecek olanaklar üzerine çalışma planlarının olduğunu açıkladı.

Global yazılım şirketi TeamViewer, toplam 300 milyon dolarlık yatırımı ile Mercedes’in en büyük 3. sponsoru haline geldi. Şirketin artırılmış gerçeklik alanında yardım ettiği birçok farklı endüstriyel ortağı var.

Mercedes, artırılmış gerçeklik teknolojisinin Grand Prix’lerde problem çözme hızını artırmaya ve süreçleri hızlandırmaya yardımcı olacağına, aynı zamanda yarışlara seyahat etmek için çok fazla personele ihtiyaç duyulmayacağı için 2022’de başlayacak olan bütçe sınırı çağındaki harcamaları azaltacağına inanıyor.

Buradaki fikir, artırılmış gerçeklik sistemlerinin, pistte çalışan personel ile fabrikadaki personel arasında doğrudan canlı iletişim kurulmasını sağlamak olacak ve bu da, F1 yarış hafta sonları için çok önemli olan bağlantıyı sağlayacaktır.

Motorsport.com tarafından potansiyel faydaları sorulduğunda Mercedes takım patronu Toto Wolff şunları söyledi: "Formula 1, dünya çapında seyahat eden bir spor. Aynı şekilde, aracı izleyen, simülatörde görev alan ve rüzgar tünelinde pistteki performansı artırmak için çalışan yaklaşık 30 kişinin bulunduğu bir yarış destek odamız bulunuyor. Güç ünitesi, hidrolik bileşenleri ve dişli kutuları gibi yüksek teknoloji parçalarını incelememiz gerekiyor.''

"TeamViewer'ın sağladığı artırılmış gerçeklik olanakları aracılığıyla fabrikadan uzaktan erişime sahip olmanın bize bir avantaj sağlayacağına inanıyorum.”

"Bunun faydalarından biri de, son 12 ay içinde hepimizin tecrübelediği uzaktan çalışmanın karbon ayak izimizi azaltmaya yardımcı olmasıdır. Yarış pistine daha az insan götürebileceğiz, çünkü uzaktan erişim, ana merkeze geri döndüklerinde bile pistteki mühendislerimizle tam olarak aynı potansiyele sahip olmamızı sağlayacaktır.''

TeamViewer’ın CEO’su Oliver Steil konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: “Artırılmış gerçeklik diğer sektörlere büyük katkı sağladı. Bu yüzden kesinlikle F1’de de birçok olanak sağlayabilir.” 

"İmalat, lojistik, onarım, muayene, sağlık testlerinde, işçinin gözlük taktığı ve bu gözlüklerle adım adım talimatlar aldığı çözümlerimiz var.”

“Örneğin bir uçak motorunun çok karmaşık bir biçimde incelenmesi gerekiyorsa, o zaman bu konuda uzman bir mühendis olan ancak farklı bir yerde çalışan birine bu şekilde ulaşabilirisiniz ve bir sorunu çözmek için birlikte çalışırlar.”

“Birçok farklı kullanım alanımız var. Artık endüstriler arasında, insanların daha karmaşık görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak ya da mevcut işgücünü yükseltmek için artırılmış gerçekliğe başvuruluyor. Ya da neyin işe yaradığını ve parçaların akışının nasıl çalıştığını daha yüksek kalitede ve daha hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.”

“Dünya çapında birçok müşteriye, çoğunlukla çözümü dağıtan büyük işletmelere sunduğumuz şey bu. Yıllar geçtikçe, bunu spor alanında da kullanmak için bir fırsat olacağını düşünüyorum.”

Çeviri: Selin Elif Köse

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Editör Selin Elif Köse

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