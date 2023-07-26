Mercedes artık sorunlardan ziyade "saf performansa" odaklanacak

Mercedes, gelecek yıl mücadele edeceği yeni W15'le daha dengeli olmayı, daha geniş bir çalışma aralığında yer almayı ve McLaren'ın bu yıl attığına benzer büyük bir adım atmayı hedefliyor.

Geçen yıl mevcut kuralların yürürlüğe girmesinin ardından Mercedes, temel olarak sorunları çözmeye ve dalgalanma problemini ortadan kaldırmaya odaklanmıştı.

Bu yıl aracın aerodinamik konseptini değiştiren Alman üretici, son dönemde kaynaklarını bu araçtan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini anlamaya ayırdı.

Shovlin, takımın 2024'te artık sorunları çözmek ya da aracı anlamaya çalışmak yerine performans bulmaya odaklanabileceğini düşünüyor.

Shovlin şöyle konuştu: "Mevcut kurallar ve araçların çalışma şeklinden ötürü büyük oranda sorunları çözmeye odaklandığımızı söylemek doğru olur."

"Çözmeye çalıştığınız şeyler dalgalanma ve denge sorunları gibi şeylerdi."

"Ancak bu konuda ilerleme kaydettiyseniz vakit performans kazanmaya odaklanırsınız."

"Yani çözmeniz gereken şeyler listesinden ziyade buna bakıp, nerede daha fazla tur zamanı kazanabileceğinizi görmeye çalışıyorsunuz."

"Gelecek yılki araç için odak noktamız, alacağımız temel kararların - yani aracın temelinin- bize gelişim için çok fazla alan sağladığından emin olmak olacak. Bu yıl tüm takımların sezon boyunca ne kadar performans kazandığını görebiliyorsunuz, ki sizin de bu performansı sergileyebilmeniz gerekiyor."

"Ama dediğim gibi, çözülmesi gereken sorunlar listesine daha az odaklanıyoruz ve sadece tur zamanı anlamında nasıl daha iyi bir adım atabileceğimize bakıyoruz. Umarım düzenli olarak pole pozisyonu alabilecek ve zafer için mücadele edebilecek bir adım atabiliriz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Shovlin ayrıca Lewis Hamilton ve George Russell'ın Macaristan'da ciddi soğutma problemleri yaşadığını ve bunun da performansı olumsuz etkilediğini belirtti.

Shovlin, "Bu yarış için öngördüğümüz soğutma sisteminin yeterli olmadığını gördük, ki bu da bizi olumsuz etkileyen bir şeydi. Şimdi bunun neden beklentilerimize uymadığına bakıyoruz."

"Bunun sonucunda ayaklarını gazdan çekmelerini istemek zorunda kaldık."

"Temel olarak bunu yaptıklarında, düzlüğün sonuna gelmeden önce ayaklarını gazdan çekiyorlar ve viraja girişin ilk kısmını fren olmadan yapıyorlar."

"Bu güç ünitesinin soğumasına yardımcı olsa da tur zamanına mâl olur. Aynı zamanda her iki sürücünün de önlerindeki araçlara yeterince atak yapmasını engeller." dedi.

Sıcaklık sorununun kontrol altına alınmasıyla her iki sürücü de son bölümde hızlandı ve sonuç olarak Hamilton dördüncü, Russell ise altıncı oldu.

Shovlin, "Yarışın ilerleyen bölümlerinde önümüz açıldı, dolayısıyla sıcaklık anlamında daha iyi bir aralıktaydık."

"Öndeki araçları zorlamalarına izin verdik ve daha iyi bir tempo yakaladık. Ayrıca lastik aşınması da gayet iyiydi."

"Hatta her stintin sonu, başlangıca kıyasla daha iyiydi. Özellikle George'un çok iyi bir tempo yakaladığı ilk stintin sonunda bu eğilimi ve iyi performansı görebiliyordunuz." dedi.