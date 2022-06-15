Mercedes, araçtaki dalgalanma ve zıplamanın farklı problemler olduğunu açıkladı

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Takımlar ve sürücüler, bu iki terimi sık sık birbirlerinin yerine kullandılar ancak Vowles, bunların aynı olmadığını ve farklı nedenlerden ortaya çıktığını açıkladı.

Mercedes, İspanya GP'de araçtaki dalgalanma problemini çözmüştü ancak Vowles, problemlerin piste bağlı olduğunu ve yüzey pürüzsüzlüğünün önemli bir rol oynadığını söyledi.

Sürücüler ve özellikle Hamilton için aşırı rahatsızlığa neden olan zıplama problemi tümsekli Bakü pistinde daha da kötüleşti. Yedi kez dünya şampiyonu, alternatif bir arka süspansiyon da dahil olmak üzere takım arkadaşına kıyasla farklı bir ayarda yarışıyordu.

Vowles, bir Mercedes videosunda şunları açıkladı: "Bu kesinlikle pistten piste değişen bir sorun ve asfaltın ne kadar pürüzsüz olduğuna ve pistin düzenine bağlı."

"Şu ana kadar Bakü'nün kesinlikle kötü tarafta olduğunu ve Barselona'nın muhtemelen daha iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Yani bu iki pist kesinlikle paketin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarttı. Fakat aynı zamanda dalgalanma, zıplama ve yere değmeyi biraz daha açıklamalıyız. Bu üç kelime çok fazla kullanılıyor ve aynıymış gibi anlaşılıyor ancak tam olarak böyle değil."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Vowles, İspanya GP'nin de gösterdiği gibi takımın dalgalanma sorunu konusunda ilerleme kaydettiğini belirti. Fakat bunu yaparak aracı daha aşağıda çalıştırmalarının, zıplamanın bir sorun haline gelmesine sebep olduğunu söyledi.

Vowles, "İlk yarışlarda dalgalanma sorunuyla mücadele ettik ama Barselona'da bu olmadı. Bunu çözmek için paket üzerinde inanılmaz bir çaba harcadık ve ilerleme kaydettiğimize eminim."

"Barselona'da araç stabildi, güçlüydü ve aşağıda çalıştırabiliyorduk. Üzerinde aerodinamik açıdan çalışma yapabileceğimiz bir paket oluşturmayı başardık ve sürüş yüksekliğini düşürebildik."

"Monako ve Bakü'de ise dalgalanma sorunu yüzünden maskelenen ikinci bir sorun ortaya çıktı. Dalgalanma konusunda adım attığımıza eminim ancak zıplama sorunu olduğu açık. Dışarıdan neredeyse aynı görünüyor ama ikisi arasında fark var." dedi.

Vowles, zıplamanın aracın piste çarpmasından kaynaklandığını söyledi: "İlk sorunu çözdüğümüz için şu anda araç daha aşağıda ama yere oldukça sert bir şekilde çarpıyor ve bu, şu anda gördüğünüz zıplamayı oluşturuyor."

"Aracı aşağıda çalıştırarak performans almaya çalışıyorsunuz ama problem çok farklı ve pist tümsekli oldukça bu daha da etkin bir hale geliyor. Bakü'de de bunu gördük."

"Bence her şeyi öğrenmek ve ön grupta mücadele etmek için hâlâ uzun bir yolumuz olduğu açık. Fakat belki de pistten piste performansın değiştiğini görebiliriz. Kanada, aracımızın performansı açısından Silverstone'a kıyasla çok farklı olacak." dedi.

Vowles, Bakü'de sürücüleri için hayatı çok zorlaştırdıklarını kabul etti ve Hamilton'ın Kanada'da yarışmaya hazır olacağını doğruladı.

Vowles, "Lewis'in bu sabah fabrikada olduğunu bildirmekten mutluyum. Onunla birkaç saat geçirdim ve iyi durumda, Montreal'de araçta olacak."

"O, kendisinin ve aracın dayanıklılık sınırlarını zorlayacak üst düzey bir sporcu. F1 sürücüleri de bunu yapar, onları özel kılan bu."

"Bakü'de paketi ve sürücüleri çok zorladık, onları ciddi rahatsızlık içinde bıraktık ve bunu bir daha yapamayız."

"Tek zarar gören bizim sürücülerimiz değil, birçok sürücünün aynı şekilde rahatsızlık yaşadığına ve acı çektiğine dair birçok yorum var. Bunun devam etmeyeceğinden emin olmak bizim görevimiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Takım, Hamilton'ın Bakü'deki "soğuk koltuk" yorumuna şaşırmıştı ancak Vowles, sürücüsüyle konuştuktan sonra bunun mekanik değil fiziksel bir sorun olduğunu söyledi.

"Araçta hiçbir şey değişmemişti, sadece zıplama yüzünden sırtına aldığı darbelerden sonra bir uyuşma hissi oldu ve soğukluk da bundan kaynaklandı."

"Araçta soğuk olan hiçbir şey yoktu, bu sadece yarışta maruz kaldığı acıya bir tepkiydi."