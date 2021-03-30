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Formula 1 / Haberler

Mercedes, W12'nin Imola ve Portekiz’de yeterince hızlı olmamaktan korkuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Mercedes, Formula 1 araçlarının Imola ve Portimao’da, Red Bull’u alt edecek kadar iyi olmamasından korkuyor.

Mercedes, W12'nin Imola ve Portekiz’de yeterince hızlı olmamaktan korkuyor

Bahreyn yarışından önceki tüm seansları lider tamamlayan Max Verstappen, Pazar günkü yarışta agresif stratejisi ve güçlü lastik yönetimi becerisini kullanan Lewis Hamilton’a yenildi.

Mercedes bu yarışta birinciliği alabilmiş olsa da, takım Sakhir pistinin özelliklerinin onların lehine olduğunu, ancak Imola ve Portimao’nun Red Bull için çok daha iyi olacağını açıkladı.

Pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin konu hakkında şunları söyledi: ‘’Yüksek hızda yeterince iyi olduğumuzu düşünmüyorum, ki Imola ve Portimao’da bolca yüksek hızlı bölümvar. Bu, şu anda bize karşı avantajları bulunan bir konu.’’

‘’Bahreyn oldukça sıra dışı bir pist ve arka lastikler için de zorlayıcı. Burası hafta sonunda çok rüzgarlıydı. Saatte 30-40km rüzgar gördük, bu normal yarış sezonunda görebileceğiniz rüzgar seviyelerinin en uç noktasıdır.’’

‘’Bahreyn'in kesinlikle en iyi olduğumuz pistlerden biri olmamasını umuyoruz çünkü çok zor zamanlar geçirdik. En sonunda aracı düzgün bir hale getirebildik ancak bunun için çok fazla çalıştık.’’

‘’Eğer Red Bull’un testlerden, antrenman seanslarına kadar gösterdiği performanslarına bakarsanız, araçları gerçekten çok iyi çalışıyor. Zayıf göründükleri hiçbir alan yok. Umarım, aracımıza daha uygun pistler buluruz.’’

 

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Red Bull tarafından köşeye sıkıştırıldığını kabul ediyor ancak W12 aracının açıklarını kapatma potansiyelleri olduğunu da ekliyor.

Shovlin, ‘’Zihniyetimiz nedir? Hâlâ en iyi araca sahip olduğumuzu düşünmüyoruz ancak her şeyimizi kullandığımızı da düşünmüyoruz.’’

‘’Bir aracı geliştirirken, performanstan yararlanmak adına geliştirebileceğiniz bir çok alan var ve bazılarını tam anlamıyla geliştirebildiğimizi düşünmüyorum. Aracın performansını yükseltmek adına, önümüzdeki birkaç yarışta çok çalışacağız. Ancak bu zor olacak.’’

‘’Bu pistlerde [Imola ve Portimao], doğru yolu takip etmemizi gerektiren unsurlar var. Bahreyn’de arka lastiklerde zorlandık, [Imola ve Portimao] pistleri bu açıdan daha kolay olacaktır. Ancak yüksek hızın avantajlarımızdan biri olduğunu düşünmek, saflık olacaktır.’’ dedi.

Hamilton ise Mercedes’in yarışlarda rekabetçi olduğu ancak Red Bull’un sıralama turlarında çok farklı bir seviyede olduğunu ekledi.

Yedi kez dünya şampiyonu, ‘’Bence Red Bull gördüğünüz gibi inanılmaz derecede hızlı.’’

‘’Sıralamalarda onlara yetişemiyoruz. Bu atmamız gereken büyük bir adım. Ancak yarışta onlara yaklaşabiliyoruz, hatta biraz fazla yaklaşıyoruz.’’

‘’Sorun şu ki, onların gittiğimiz diğer pistlerde ne kadar daha iyi veya kötü olacağını bilmiyoruz. Belki de aracımız diğer pistlerde onlarınkine kıyasla daha iyidir, belki de daha kötüdür. Bekleyip göreceğiz.’’

‘’Ancak bir şey kesin, kendimizi kanıtlamak için çok çalışacağız.’’ dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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