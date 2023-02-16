Mercedes, aracında yine hata mı yaptı?

Haberi dinle

Griddeki açık ara en iyi araca sahip olduğunda bile Mercedes, beklentileri her zaman kontrol altında tutmaya çalışmıştır.

Ancak yeni W14'ün lansmanı geçmişten farklı görünüyordu, çünkü takımda; araç performansının hayranlarının umduğu kadar iyi olmayabileceği söylentilerini güçlendiren bir 'temkinli olma durumu' vardı.

Mercedes'in rüzgar tüneli rakamlarının hedefleri tutturamadığına dair bazı söylentiler vardı. Toto Wolff'un W14'ün benzersiz sidepod tasarımının sezonun başlarında değiştirildiğini kabul etmesi, aracın takımın olmasını istediği yerde olmadığını gösterdi.

Mercedes'in sezona yavaş bir başlangıç yapabileceği düşüncesine Wolff'un lansmanda basına söyledikleri de sebep oldu.

Wolff, Mercedes'in 'eninde sonunda arayı kapatabileceği' ifadesini kullandı.

Wolff, "Takımda, eninde sonunda gridin en önünde mücadele edebilecek kadar rekabetçi bir aracı piyasaya sürmek için çok fazla çaba, motivasyon ve enerji görüyorum." dedi.

Bu, neredeyse takımın şu anda en önde mücadele edemeyeceğini kabul ettiği anlamına geliyor.

Hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın araç performansı hakkındaki konuşmaları da hayranları tatmin etmedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

Hamilton, önümüzdeki sezonla ilgili düşünceleri hakkında, "Geçen yılki kadar iyimser olduğumu söyleyemem."

"Sadece daha temkinli olduğumu söyleyebilirim. Her ne ile karşılaşırsak karşılaşalım, bununla başa çıkabilecek en iyi ekibe sahip olduğumuzu biliyorum."

"Umarım en iyi şekilde başlarız ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bence geçen yıl ne ile karşılaşırsak karşılaşalım toparlanabileceğimizi gösterdik. Bu yıl da bunu yapmaya çalışacağız."

Wolff'a 'eninde sonunda' ifasesini kullanması ve sezona iyi bir şekilde başlamama konusunda bir endişesi olup olmadığı soruldu.

Wolff, 2022'de yaşanan hayal kırıklığının ardından takımın zihniyetine en uygun kelimenin bu olduğunu düşündüğünü belirtti.

Wolff, "Basına konuştuğunuzda, bir taraftan 'rekabetçi olacağız' demek istiyorsunuz ama diğer taraftan da alçakgönüllü ve gerçekçi olmanız gerekiyor."

"Yani, rekabetçi olacağımızı 'umuyorum' diyebilirsiniz. Orta yol, 'rekabetçi olacağımızı biliyoruz, sadece ne zaman olduğunu bilmiyoruz' demektir. Bu da 'eninde sonunda' anlamına gelir."

"Performans açısından olmak istediğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ancak diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyoruz."

"Bence alçakgönüllülük en önemlisi. Her zaman alçakgönüllü olmaya çalıştık ve özellikle geçen yıldan sonra kendimize şunu hatırlatmamız gerekiyor: Sezonun uzun bir bölümünde oldukça gerideydik." dedi.

Mercedes içindeki ruh hali 12 ay öncesine göre kesinlikle farklı. Hamilton araçla ilgili hislerinin mühendislerinin söylediklerinden büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Hamilton, "Geçen yıl araç konusunda oldukça iyimserdim çünkü onlar da öyleydi."

"Büyük güncellemeler planlamıştık ve ben de 'Evet, çok iyi olacağız!' diyordum. Ama açıkçası, sonra hepimiz şok olduk."

"Bence bu yıl herkesin ayakları yere basıyor. Yaklaşımımız: 'Belki en hızlı biz olmayacağız ama yaklaşma potansiyelimiz var.'" dedi.

Motorsport.com, Russell'a rüzgar tüneli rakamlarının pek de olumlu olmadığına dair söylentileri ve sezon başında sidepod tasarımında yapılan değişikliğin lansman aracıyla ilgili bazı şüphelere işaret edip etmediğini sordu.

George Russell, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Verdiği yanıt ilginç bir şekilde, Avustralya ve Bakü arasındaki büyük farkla birlikte, sezon iyi başlamasa da toparlanmak için bolca zaman olduğuna odaklandı.

Russell, "Mercedes'te, takımın bir sezon boyunca aracını ne kadar geliştirebileceğini gördük."

"Neyse ki takvim, takımlara belirli bir zaman aralığında çok sayıda yarış olmadan gelişme şansı veriyor."

"Aracı daha hızlı hale getireceğinden emin olduğumuz iyileştirmeler kesinlikle var."

"Araç geçen yılkinden daha hafif olacak, bunu biliyoruz."

"Sürtünmeyi azaltmak için gerçekten çok iyi ve sıkı çalıştık çünkü özellikle geçen yıl Red Bull'a karşı ne kadar zaman kaybettiğimizi gördük.

"Bunu başardığımıza inanıyoruz, dolayısıyla düzlükte de daha hızlı olmalıyız. Bunlar performansı garanti ettiğini bildiğimiz şeyler."

"Ancak bir viraj için fren yaptığınız ya da virajdan geçtiğiniz anda yere basma kuvvetinin çalışmaya başlaması gerekiyor. Nasıl bir performans göstereceğini gerçekten bilmiyoruz. Red Bull ve Ferrari'ye karşı nasıl bir performans sergileyeceğini de bilmiyoruz." dedi.

Belki de Mercedes'in karşı karşıya olduğu şey, bulunduğu noktadan duyduğu endişe değil, nerede olduğuna dair derin bir belirsizliktir.

George Russell, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Geçen yıl, test güncelleme paketinin beklenen 1.5 saniyelik hızlanmayı sağlayamaması ve dalgalanma sebebiyle daha yavaş olduğunun kanıtlanmasıyla, rüzgar tünelinden elde edilen teorik rakamların her zaman piste yansımadığı vurgulanmıştır.

W14'ün rakipleri karşısındaki potansiyeline ilişkin bu belirsizlik, lansman günü yapılan deneme sürüşünün planlandığı gibi gitmemesiyle daha da artmış olabilir.

Geçmişte çoğu zaman 'kurşun geçirmez' olan takım, 15 km'lik bir gösteri sürüşünde bile bazı erken sorunlarla karşılaştı.

Hamilton, tıpkı geçen yıl olduğu gibi 'güçlü bir toparlanmanın' takımın kendi ellerinde olduğunu belirtti.

Hamilton, "Umarım W14, istediğimiz özelliklere sahip olur."

"Ama değilse de, bir yolunu buluruz."

"Bence mühendislerin ve tasarımcıların işi, çözüm üretmektir. Bu yüzden her ihtimale karşı hazırlıklıyız."

"Zor olan şey kristal bir küreye sahip olmamak. Yani önünüzde ne olduğunu asla bilemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey kendinizi hazırlamak ve sorun her ne ise onu çözmek için özenle çalışmaktır." dedi.

Önümüzdeki hafta araçlar piste çıktığında W14'ün durumu ne olursa olsun, Mercedes elinden geleni yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.