Mercedes, aracın yarış temposuna güveniyor

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Güçlü antrenman turlarının ardından Lewis Hamilton ve George Russell, cumartesi günkü sıralama turlarında istedikleri sonuçları alamadılar.

Mercedes patronu Toto Wolff, mevcut durumdan memnun görünmese de, yarışta daha güçlü olacaklarından emin.

Wolff şöyle dedi: "Üçüncü antrenman seansında, kuru zeminde iyi bir adım atmayı başardık ve sıralama turlarında mücadelenin içerisinde olabileceğimizi hissettik."

"Yağmur geldiğinde de iyi bir iş yaptık ve rekabetçi turlar attık. Ancak üçüncü bölümdeki son turlarda her şeyi bir araya getiremedik."

"Fakat olumlu olan şey antrenman seanslarındaki yarış tempomuzun güçlü olmasıydı. O noktadan beri aracı daha geliştirdik ve burada önemli olan yarış temposudur."

Mercedes'ten Andrew Shovlin de Wolff'la benzer görüşte.

Shovlin, "Pist en iyi durumda olduğunda istediğimiz turları atamadık."

"Sondan hemen önceki turlarda her iki aracımızı da yavaşlattık, çünkü son anlarda daha fazla zorlayabileceğimizi düşündük. Ancak yağmur şiddetlendi ve artık daha fazlası mümkün değildi."

"Yarış temposuna gelirsek, açıkçası cuma gecesi birkaç ayar değişikliği yaptık ve bugün sabah yapılan son antrenmanda sürücülerimiz yüksek hızlı virajlardaki performanstan memnundu."

"Cuma günü uzun sürüşlerde iyiydik ama kaybettiğimiz nokta, yüksek hızlı virajlardı. Umarım değişiklikler tek tur temposunda olduğu kadar yarış temposunda da iyi olur."

"Kısacası tam olarak istediğimiz pozisyonlarda değiliz ama yarın bazı iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda hâlâ iyimseriz." dedi.