Mercedes, aracın güçlü performansına rağmen temkinli
Mercedes'ten Andrew Shovlin, güçlü bir cuma günü geçirdiklerini ancak temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyor.
Simon Galloway / Motorsport Images
Mercedes cuma günkü ilk seansta bu yılki en iyi seanslarından birisini geçirdi ve her ne kadar Red Bull pilotları önde olsa da, iki pilotun görüşleri de çok iyiydi.
Fakat bu yıl Mercedes'in iyi göründüğü ancak geride kaldığı seanslar var. Hal böyle olunca Mercedes tarafı yarına kadar temkinli kalmak istiyor.
Mercedes'ten Andrew Shovlin, aracın güçlü performansına rağmen temkinli olan isimlerden birisi.
Shovlin şöyle konuştu: "Geçtiğimiz hafta aracı daha tutarlı hale getirmeye odaklanan pek çok çalışma yaptık."
"İlk üç yarışta güçlü göründüğümüz seans olduğunu gördük, ancak sıralama turları ve yarış söz konusu olduğunda beklentilerimizin altında kaldık."
"Umduğumuz ilerlemeyi kaydedip kaydetmediğimizi söylemek için henüz çok erken ancak sürücülerin araç hissiyatından daha memnun olması cesaret verici."
"Veriler lastikleri daha iyi bir aralığa getirdiğimizi gösteriyor. Hava koşullarının öğleden sonraki seansta sürüş miktarını azaltması taraftarlar için üzüntü vericiydi."
"Fakat yarın sabah tur atmak için bolca fırsat olacak."
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
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