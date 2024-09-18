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Formula 1 Azerbaycan GP

Mercedes: "Aracımıza uygun olan çok az pist kaldı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff'a göre sezonun kalan kısmı Mercedes için daha zor geçecek.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

George Russell, Bakü'de podyuma çıkarken, takım arkadaşı Lewis Hamilton pit yolundan başladığı yarışı dokuzuncu bitirdi.

Mercedes patronu Toto Wolff, hem Bakü hem de sezonun geri kalanı hakkında açıklamalarda bulundu.

Wolff şöyle dedi: "Azerbaycan'da Lewis'in motorunu değiştirmeye karar verdik."

"Lewis'in yarışta sıkıntı çekeceğini biliyorduk çünkü Bakü'de geçiş yapmak zor. Olan da buydu."

"Öndeki rakibine yaklaşır yaklaşmaz, lastikleri hemen aşırı ısındı ve geriye düştü. Ancak bu yarıştan çok şey öğrendik."

"Aracımız geleneksel olarak Barselona, Silverstone ve Spa gibi pistlerde iyiydi."

"Sezonun geri kalanına bakacak olursak, Austin'de geçen yıl iyi iş çıkardık. Brezilya pisti bizim için iyi görünüyor ama geri kalan pistler bize çok uymuyor."

Mercedes-AMG F1 Takımı Takım Müdürü ve CEO'su Toto Wolff, Red Bull Racing'den Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen ile konuşuyor

Mercedes-AMG F1 Takımı Takım Müdürü ve CEO'su Toto Wolff, Red Bull Racing'den Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen ile konuşuyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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