Kayıt Ol
Önceki / Horner: "Ricciardo'nun lastik testlerindeki performansı etkileyiciydi" Sonraki / Gridin yarısı Horner'ın barbekü partisine gelmeyi reddetmiş
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Mercedes, araç gelişimi için McLaren'ın "sidepod tasarımını" dikkate alacak

Mercedes, McLaren'ın hazırladığı son sidepod güncellemesinin ardından gelecek yıl için bu tasarıma geçmeyi düşünüyor.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

McLaren, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull'un ana rakibi oldu ve Lando Norris pazar günü ikinci sırada finiş görerek, MCL60'ın Avusturya performansını tekrarlamış oldu.

Sezona istediği seviyede başlayamayan İngiliz ekip, sezon ilerledikçe aracı önemli ölçüde değiştirdi ve yeni konsept beklentileri karşılamış oldu. 

Takımın yan sidepod ve gövde tasarımı, şu anda Mercedes tarafından inceleniyor ve gelecekte, takımın izleyeceği yol tam olarak bu olabilir.

Bu konuda konuşan Toto Wolff şunları söyledi: "Sidepod ve gövde konsepti, önümüzdeki olanakları görmek için çok erken bir aşamada rüzgar tünelinde test edildi."

"Bunun performansa nasıl etki edeceğini ya da ne kadar yere basma kaybedileceğini değerlendirdik ve buna dayanarak mevcut yolu izlemeye karar verdik."

"Fikrimizi değiştirecek miyiz? Eminim James Allison liderliğindeki aerodinami mühendislerimiz, McLaren'ın attığı adıma bakarak bunu değerlendirecekler. Sidepod ve gövde sadece işin bir parçası ve bazı ilginç çözümler olduğu açıkça görülüyor."

"Fakat performansın büyük kısmı tabandan ve difüzörden geliyor ve kuralları nasıl yorumladıklarını ya da orada ne yaptıklarını bilmiyoruz."

"Bu yüzden tüm paketi analiz etmemiz gerekiyor."

paylaşım
yorumlar

Horner: "Ricciardo'nun lastik testlerindeki performansı etkileyiciydi"

Gridin yarısı Horner'ın barbekü partisine gelmeyi reddetmiş
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Formula 1
Britanya GP

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Formula 1
Britanya GP

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı" Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, W14'ün gelişimini durdurmaya hazırlanıyor

Mercedes, W14'ün gelişimini durdurmaya hazırlanıyor

Formula 1
Britanya GP

Mercedes, W14'ün gelişimini durdurmaya hazırlanıyor Mercedes, W14'ün gelişimini durdurmaya hazırlanıyor

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

Formula 1
Britanya GP

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

Formula 1
Britanya GP

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

Son Haberler

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

F1 Formula 1
Britanya GP

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

F1 Formula 1

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi" Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

F1 Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol