Mercedes, araç gelişimi için McLaren'ın "sidepod tasarımını" dikkate alacak
Mercedes, McLaren'ın hazırladığı son sidepod güncellemesinin ardından gelecek yıl için bu tasarıma geçmeyi düşünüyor.
McLaren, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull'un ana rakibi oldu ve Lando Norris pazar günü ikinci sırada finiş görerek, MCL60'ın Avusturya performansını tekrarlamış oldu.
Sezona istediği seviyede başlayamayan İngiliz ekip, sezon ilerledikçe aracı önemli ölçüde değiştirdi ve yeni konsept beklentileri karşılamış oldu.
Takımın yan sidepod ve gövde tasarımı, şu anda Mercedes tarafından inceleniyor ve gelecekte, takımın izleyeceği yol tam olarak bu olabilir.
Bu konuda konuşan Toto Wolff şunları söyledi: "Sidepod ve gövde konsepti, önümüzdeki olanakları görmek için çok erken bir aşamada rüzgar tünelinde test edildi."
"Bunun performansa nasıl etki edeceğini ya da ne kadar yere basma kaybedileceğini değerlendirdik ve buna dayanarak mevcut yolu izlemeye karar verdik."
"Fikrimizi değiştirecek miyiz? Eminim James Allison liderliğindeki aerodinami mühendislerimiz, McLaren'ın attığı adıma bakarak bunu değerlendirecekler. Sidepod ve gövde sadece işin bir parçası ve bazı ilginç çözümler olduğu açıkça görülüyor."
"Fakat performansın büyük kısmı tabandan ve difüzörden geliyor ve kuralları nasıl yorumladıklarını ya da orada ne yaptıklarını bilmiyoruz."
"Bu yüzden tüm paketi analiz etmemiz gerekiyor."
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