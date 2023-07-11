Mercedes, araç gelişimi için McLaren'ın "sidepod tasarımını" dikkate alacak

Bu konuda konuşan Toto Wolff şunları söyledi: "Sidepod ve gövde konsepti, önümüzdeki olanakları görmek için çok erken bir aşamada rüzgar tünelinde test edildi."

"Bunun performansa nasıl etki edeceğini ya da ne kadar yere basma kaybedileceğini değerlendirdik ve buna dayanarak mevcut yolu izlemeye karar verdik."

"Fikrimizi değiştirecek miyiz? Eminim James Allison liderliğindeki aerodinami mühendislerimiz, McLaren'ın attığı adıma bakarak bunu değerlendirecekler. Sidepod ve gövde sadece işin bir parçası ve bazı ilginç çözümler olduğu açıkça görülüyor."

"Fakat performansın büyük kısmı tabandan ve difüzörden geliyor ve kuralları nasıl yorumladıklarını ya da orada ne yaptıklarını bilmiyoruz."

"Bu yüzden tüm paketi analiz etmemiz gerekiyor."