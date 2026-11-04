Formula 1 Meksika GP
Mercedes, araç dengesini bozan ön kanat güncellemesini nasıl geliştirdi?
Mercedes'in Singapur'daki antrenmanlarda test ettikten sonra Austin'de resmi olarak piste çıkardığı ön kanat tasarımı, mühendislik ekibinin yaklaşımını değiştirmesiyle performans artışı sağladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 4 Kas 2026 15:15
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Mercedes’in Singapur Cuma antrenmanlarında tanıttığı ve Austin’de yarış paketine dahil ettiği yeni ön kanat tasarımı, ilk etapta araç dengesine zarar verse de mühendislik ekibinin kurulum yaklaşımını değiştirmesiyle podyum getiren bir faktöre dönüştü.
İlk tasarımda ön kanat buruna orta bölümünden bağlandığı için Düzlük Modu devreye girdiğinde yalnızca en üstteki kanatçık yatay konuma gelebiliyordu. Daha geleneksel bir alt bağlantı noktasına geçilmesiyle birlikte artık üstteki iki kanatçık da açılabiliyor. Bu değişiklik, ön kanadın yere basma kuvvetini önemli ölçüde artırırken aracın arka bölümündeki hava akışının yönetimini de iyileştirdi.
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Singapur'daki denge ve kararsızlık sorunları
Kanadın ürettiği yüksek yere basma kuvveti, Singapur antrenmanlarında Antonelli’nin direksiyonunda ciddi denge sorunlarına yol açmıştı. Fren anında aracın öne doğru eğilmesiyle ön taraftaki yere basma kuvvetinin artması, arka tarafın dengesini bozuyordu. Viraja girerken fren bırakıldığındaysa ön taraftaki tutuş aniden düşerek aracın önden kaymasına sebep oluyordu Viraj girişlerinde kararsız, viraj ortasındaysa tepkisiz kalan araç, tüm bunlara ek kasislerde ve kerblerde çok daha sert tepkiler vermeye başlamıştı.
Takımın kısa vadeli çözümü olan ön süspansiyonu yumuşatmak, düşük hızlı virajlarda bir miktar çözüm sağlasa da yüksek hızlardaki aerodinamik platformu bozduğu için güncellemenin tüm amacını boşa çıkarıyordu. Bu nedenle kanat Singapur hafta sonunun geri kalanında rafa kaldırılmıştı.
Mercedes
Fotoğraf: Alessio Morgese
Yeni mühendislik yaklaşımı
Singapur ile Austin arasındaki zamanda verileri derinlemesine inceleyen Mercedes mühendisleri, COTA öncesinde radikal bir kurulum değişikliğine gitti. Ön süspansiyon sertleştirilerek öne yatma engellendi; arka süspansiyon geometrisiyse tabanın yüksek hızlarda ani yere basma kuvveti yaşamasını önleyecek şekilde ayarlandı. Ayrıca ön kanadın açıldığındaki açısı azaltılarak daha kademeli ve öngörülebilir bir yere basma gücü elde edildi.
Mercedes teknik direktör yardımcısı Simone Resta, kanadın iyileştirilme sürecini şu sözlerle aktardı: "Aracın çalışma aralığı son dönemde biraz daha daraldı. Bu uzun ve zahmetli bir süreçti ancak Kimi sonunda bunu anlamayı, öğrenmeyi ve kendine uyarlamayı başardı.”
“Austin’de tüm parçaları bir araya getirmeyi bildi. Yarış temposunda dengeyi korumak hâlâ kolay değil, fakat aynı zamanda bu zorluğu yaşayan tek takım biz de değiliz."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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