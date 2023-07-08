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Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

Mercedes takımpatronu Toto Wolff, ekibinin Brad Pitt filminin geliştirilmesindeki rolüne açıklık getirdi ve filmin "iyi bir anlatımı" temsil ettiğini ve "gerçekçi" olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Apex GP car

Lewis Hamilton henüz adı konmamış filmin baş yapımcısı olarak görev yapıyor. 7 kez Dünya Şampiyonu, filmin bir araya gelmesinde ve senaryonun gerçekçi olmasında büyük rol oynadı.

Apex adlı kurgusal bir 11. takım bu hafta sonu Silverstone'da padokta güçlü bir varlık gösteriyor. Takım için hem pit duvarı hem de bir garaj tahsis edildi.

F1 organizasyonunun desteğiyle, film ekibi pistteki aksiyonu yakalamak için bazı araçlara kendi kameralarını yerleştirdi.

AMG logoları taşıyan ve Mercedes'in yardımıyla mevcut F1 araçlarına benzeyecek şekilde modifiye edilen prodüksiyonun kendi F2 araçları Pazar günkü Britanya GP'sinden önce gridde arka sıralarda yer alacak. Ayrıca ayrılmadan önce formasyon turunun bir bölümünü tamamlayacaklar.

İsimleri henüz teyit edilmemiş olsa da, APXGP araçlarını eski Superleague Formula pilotu Craig Dolby ve 2012 F2 şampiyonu Luciano Bacheta'nın kullanacağı anlaşılıyor; her ikisi de yarış kariyerleri sona erdiğinden bu yana filmlerde yoğun olarak çalıştılar.

Pitt ve rol arkadaşı Damson Idris de önümüzdeki aylarda bazı sahnelerde araçları kullanacak ve Silverstone ve Paul Ricard'da eğitim alacaklar.

Wolff, "Bu işe oldukça erken dahil olduk ve sanırım ilk görüşmeleri yaptığımızda Brad'i Fransa'daki bir sürüş okuluna gönderdik ve F4'ten başlayarak formula araçlarını izlemesini istedik."

The nose cone of Brad Pitt's fictional Apple Orginals Formula 1 team in the pit lane

Brad Pitt'in hayali Apple Orginals Formula 1 takımının burun konisi pit şeridinde

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Anlatım konusunda da yardımcı olmaya çalıştık. Lewis baş yapımcı, bu yüzden film çıktığında olabildiğince gerçekçi olduğundan emin olmak istedi."

"Biraz güldük - ama bence çok iyi bir anlatım var ve harcadıkları çabada onlara yardım ettik. Sanırım bir F2 arabası kullanmak ve etrafına F1 arabası gibi görünen kaportayı inşa etmek Fred'in (Vasseur) fikriydi.

"Sonra garajlar, pit duvarı, her şey, onlara yardımcı olmaya ve mümkün olduğunca gerçekçi olabilmeleri için tasarımlar vermeye çalıştık. Ve şimdi görüyorsunuz, bu çok büyük bir çaba." 

"Birkaç hafta önce yönetmenle konuştum ve 'Neredesin?' diye sordum, Hollywood'da olduğunu söylemesini bekliyordum ama 'Brackley'deki dairemdeyim' dedi, yani film yönetmeni olmak o kadar da iyi bir şey değil!"

"Garaja girdiğinizde ve arkasındaki tüm düzeneği gördüğünüzde, gerçekten inanılmaz." dedi.

Ferrari takım patronu Vasseur proje hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti: "Bence otomobil üzerinde yapılan iş inanılmaz."

"Tüm bu konularda uzman değilim ama garaja girdiğinizde buranın gerçek bir F1 takımı olduğunu ve bazı takımlardan bile daha iyi olduğunu hissediyorsunuz."

"Yaptıkları şey inanılmaz ve umarım beklenen seviyede olur çünkü bu F1 için büyük bir itici güç olacaktır."

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton çekimler başlarken "gergin"

Hamilton, F1 temelli filmin geliştirilmesinde yoğun bir şekilde yer aldı ve rekor kıran kariyerinin zirvesine rağmen, çekimler başladığında 'gergin' hissettiğini kabul etti. 

Autosport'un çekimlerin başlamasıyla ilgili sorusu üzerine Hamilton, "Avusturya'dan bir ya da iki hafta önce buradaydım ve Brad'in antrenmanlarını izliyordum."

"Her şeyin bir araya geldiğini görmek son derece heyecan verici. Ve nihayet bu hafta sonu çekimlere başlayacağımızı bilmek, doğal olarak gerginlik yaratıyor çünkü bu çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir şey."

"Herkesin bunu sevmesini ve bu sporun özünü gerçekten yansıttığımızı hissetmesini istiyoruz. Yani hedefimiz bu. Umarım sizi gururlandırabiliriz." şeklinde cevap verdi.

Filmin F1 organizasyonundan aldığı destek sorulduğunda ise Hamilton, "Onlara gerçekten inanılmaz derecede minnettarım. 10 yıldan fazla bir süre önce, eski yönetim iş başındayken bu mümkün olabilir miydi bilmiyorum."

"Belki de bunu sporun büyümesi açısından önemli bir adım olarak görmezlerdi."

"Ancak Netflix dizisinin harika çalışmasını ve etkisini zaten gördük ve bence bu onu bunun ötesinde yeni zirvelere taşıyacak."

Brad Pitt garage for the filming the weekend

Brad Pitt hafta sonu çekimler için garajda

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Evet, gördüğünüz gibi dünyanın dört bir yanında bu spor için heyecan duyan ve daha fazlasını öğrenmek isteyen çok sayıda insan var. "

"Ve Brad'in de aralarında bulunduğu tüm orijinal karakterlerin gridde yer alacak olması da oldukça havalı." şeklinde cevap verdi.

Hamilton, aktörün Aralık ayında 60 yaşına girmesine rağmen, hikayede Pitt'in karakterinin yaşıyla ilgili herhangi bir sorun görmediğini söyledi.

"Öncelikle, Brad geriye doğru yaşlanıyor gibi görünüyor. Yaşına göre harika görünüyor ve elbette bu, ilk hikayeyi tartışırken başlangıçta büyük bir konuydu. "

"Çok formda, antrenman yapıyor. Günün sonunda bu bir film, dolayısıyla inandırıcı olmasını sağlayacak bir Hollywood unsuru olacak."

"Brad ikonik bir aktör, her zaman inanılmaz bir iş çıkardı, bu yüzden Brad Pitt'in F1 filminde oynayacak olmasından ne kadar heyecan duyduğumu anlatamam. Bu inanılmaz bir şey. Bence harika bir iş çıkaracak."

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