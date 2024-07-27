Mercedes, antrenmanlardaki problemlerin ardından yeni tabandan vazgeçti

Brackley merkezli ekip, Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında performans anlamında geride kalırken, iki pilot da araçtan memnun değildi.

Gün boyunca ayarlarda bazı çalışmalar yapılsa da, Spa'nın uzun düzlüğünde 0.9 saniyeye varan kayıplar takımı hayal kırıklığına uğrattı.

Sonrasında bu kötü performansın ardında yeni güncellemelerin yer alıp almadığı sorgulanmaya başladı.

Cuma akşamı yapılan seans sonrası mühendislik toplantılarının yanı sıra gece boyunca simülatörde ve fabrikada yapılan çalışmalarda, yeni tabanın net bir adım atmalarını sağlamadığı görüldü. Bunun üzerine takım, hafta sonunun kalanı için eski tabana döndü.

Bu kararın alınmasında beklenen yağmurun da etkisi oldu. Çünkü takım, sürücülerin araca daha fazla güvenebilmesini istedi.

Takım şimdilik eski tabana dönse de, ilerleyen yarışlarda bu tabanla daha fazla test yapılması bekleniyor.