Mercedes, antrenmanlardaki problemlerin ardından yeni tabandan vazgeçti
Mercedes, Belçika Grand Prix'si hafta sonunun geri kalanı için yeni tabandan vazgeçti.
Brackley merkezli ekip, Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında performans anlamında geride kalırken, iki pilot da araçtan memnun değildi.
Gün boyunca ayarlarda bazı çalışmalar yapılsa da, Spa'nın uzun düzlüğünde 0.9 saniyeye varan kayıplar takımı hayal kırıklığına uğrattı.
Sonrasında bu kötü performansın ardında yeni güncellemelerin yer alıp almadığı sorgulanmaya başladı.
Cuma akşamı yapılan seans sonrası mühendislik toplantılarının yanı sıra gece boyunca simülatörde ve fabrikada yapılan çalışmalarda, yeni tabanın net bir adım atmalarını sağlamadığı görüldü. Bunun üzerine takım, hafta sonunun kalanı için eski tabana döndü.
Bu kararın alınmasında beklenen yağmurun da etkisi oldu. Çünkü takım, sürücülerin araca daha fazla güvenebilmesini istedi.
Takım şimdilik eski tabana dönse de, ilerleyen yarışlarda bu tabanla daha fazla test yapılması bekleniyor.
Mercedes W15 floor
Photo by: Giorgio Piola
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Hamilton: "1.2 saniye geride olmak iyi değil"
Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor
Son Haberler
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar