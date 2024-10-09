Mercedes, Monza’da Antonelli’ye şans vererek baskı yarattığını kabul etti

Mercedes, Andrea Kimi Antonelli’nin Monza'daki ilk antrenman seansına çıkarken yaşayacağı baskıyı fark etmekte zorlandığını kabul etti.

Alman üretici, Antonelli'nin 2025 pilotu olarak açıklanacağı hafta sonu olan İtalya Grand Prix'sinde ilk resmi antrenmanını yapmasını tercih etmişti.

Antonelli, pitten etkileyici bir performansla çıkış yapmasına rağmen, seansı sadece 10. dakikada tersine döndü. Zorlamaya başladığı bir turda Parabolica'da kaza yaptı.

O gün yaşananları değerlendiren Mercedes takım patronu Toto Wolff, Antonelli'ye bu koşullar altında Monza'daki ilk şansı vermenin bir hata olmadığını düşünüyor ancak geriye dönüp bakıldığında önce başka bir yerde piste çıkmasının daha akıllıca olacağını düşünüyor.

Wolff Autosport'a verdiği demeçte, “Bir hata olduğunu söyleyemem, ama onun karşı karşıya kalabileceği baskıları tamamen doğru değerlendirmediğimizi düşünüyorum.”

“Bunun nedeni, bu konu ve seansa nasıl yaklaşacağımız hakkında konuşmuş olmamız. Testlerde harikaydı. Yaptığı binlerce kilometrede tek bir yanlış adım bile atmadı.”

“Ama eğer bir İtalyan sürücüyseniz, 18 yaşındaysanız, Monza'daysanız ve bu sizin ilk fırsatınızsa; bu tamamen farklı bir durum.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, climbs out of his damaged car after a crash in FP1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Belki de elimizdeki verilere göre bunu bir risk faktörü olarak değerlendirseydik, muhtemelen ona İtalya'dan tamamen farklı bir yerde olacak bir fırsat vermek akıllıca olurdu. Ama bundan çok şey öğrenecek.” dedi.

Antonelli'nin kazası George Russell'ın aracına zarar vermesi açısından ideal olmasa da Wolff diğer bir endişesinin de, bu hatanın genç pilot üzerinde, göz önünde olduğu bir hafta sonunda yaratacağı duygusal etki olduğunu itiraf etti.

Wolff, “Bunun onun için iyi olmadığını çünkü bunun onun için üzücü olduğunu düşündüm.”

“Çok hızlıydı ve bu onun İtalya'daki ilk seansıydı, pilot olarak ilan edilmek üzereydi ve herkes bunu önceden tahmin etmişti.”

“Onun yaklaşımını seviyorum. Pitten çıktığı ilk turda hızlıydı ve bunu gösterdi. Açıkçası, liderlik tablosunda daha üst sıralarda yer almasını isterdim ama kaza yaptığı için bu şansı kaybetti ve bu hızların bazılarına ancak hafta sonunda ulaşılabildi.”

“Açıkçası o aşamada pistin ve aracın durumuna göre çok hızlıydı, bu yüzden hırs, motivasyon ve beceri ile bunun ilk antrenman seansı olduğunu anlama deneyimini dengelemek gerekiyordu.”

“Bunun ona zarar vereceğini, duygusal olarak onu inciteceğini biliyordum.” diye ekledi.

Mercedes, Antonelli'nin tüm yetenek ve potansiyeline rağmen deneyimsiz olduğunun farkında ve bu da muhtemelen daha fazla kaza olacağı anlamına geliyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Wolff, Brackley'deki ortamda onu geliştirmenin, ondan en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olacak doğru yaklaşım olduğunu düşünüyor.

Wolff, “Genç bir sürücü olarak katıldığınız F1 takımının performansınız ve gelişiminiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Bu yüzden onu doğrudan Mercedes'e getirmeye karar verdik, böylece başka, farklı bir çalışma tarzıyla daha az kirlenecekti.”

“Bunun daha kötü ya da daha iyi olduğunu söylemiyorum. Ama onunla Mercedes usulü çalışmak istiyoruz ki bu da bu tür hatalara yatırım yapmak anlamına geliyor. Dolayısıyla onun gelişimi ve elde ettiği sonuçlar konusundaki sorumluluğumuzun kesinlikle farkındayız.” diye açıkladı.

Mercedes'in bu aşamada Antonelli'yi terfi ettirerek bir kumar oynadığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Wolff şunları söyledi: “Hayır, bu bir kumar değil. Eğer onun yeteneğine inanmasanız bu bir kumar olur.”

“Ona gelişmesi için zaman vermeliyiz. Gelecek yıl Avustralya'da piste çıkar çıkmaz herkesi geride bırakmasını beklemiyoruz. Beklentimiz bu değil.”

“Bence kimsenin beklentisi bu olmamalı. Ona gelişmesi için zaman verilmesi gerekiyor, o zaman çok iyi olabilir.”