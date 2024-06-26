Mercedes, Antonelli'nin F1 kararını vermek için "mümkün olduğunca uzun süre" bekleyecek

Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff, gelecek yıl Formula 1 takımında Ferrari için ayrılacak olan Lewis Hamilton'ın yerine kimin geçeceği konusunda karar vermeden önce "mümkün olduğunca uzun bir süre" bekleyeceğini söyledi.

Alman üretici, George Russell'ın yanına kendi himayesindeki Andrea Kimi Antonelli'yi mi terfi ettireceğini yoksa Red Bull ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ancak enerji içecekleri devindeki iç güç savaşının ortasında takımdan ayrılmayı düşünebilecek olan üç dünya şampiyonu Max Verstappen'i çekme arayışına devam mı edeceğini değerlendiriyor.

Wolff daha önce Verstappen'i vaatlerle cezbetmeye çalışmak yerine, Brackley merkezli takımın sorunlu W15 yarış aracının hızını artırmaya odaklanması gerektiğini belirtmişti. Wolff, o zaman en iyi sürücülerin otomatik olarak çekileceğini öne sürüyor.

2024'teki ilk yarışlar Mercedes için zor geçerken, Kanada ve İspanya'da arka arkaya gelen podyumlar takımın nihayet bir atılım yapmaya yakın olduğuna dair umut verdi.

Mercedes'in son iki turda gösterdiği performansın Verstappen'i gemiden atlamaya ikna etmek için yeterli olup olmadığı sorulduğunda Wolff, Mercedes'in W15'ten daha fazla hız elde etmeye odaklanması gerektiği yönündeki duruşunu yineledi.

Wolff, "Bence gelişmeye devam etmeli ve en önemlisi sürücülerimiz Lewis ve George ile birlikte bir takım olarak kendimize bakmalıyız."

"Sadece daha iyi olmalıyız ve umarım podyuma çıkma yeteneğimizi pekiştirmeli ve belli bir aşamada kendi başımıza yarış kazanabilmeliyiz. Bu durumda iyi sürücüler gelmek isteyecektir." dedi.

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, Basın Toplantısı Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ancak Wolff, Verstappen ile gelecek yıl Mercedes'e katılmak için Red Bull sözleşmesini kısa kesmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını da açıkça belirtti.

Wolff, "Hayır, şu aşamada herhangi bir görüşme yapılmıyor. Çünkü bence kendimize ve aracımızı geliştirmeye bakmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alman basınında, Mercedes'in şu anda Prema ile Formula 2'deki ilk sezonunun ortasında olan Antonelli'yi terfi ettirmeye karar verdiğine dair haberler yer aldı.

Bu haberler, FIA'nın 17 yaşındaki pilotlara süper lisans için özel muafiyet vermeyi değerlendireceğini açıklamasının ardından geldi ve Antonelli'nin Ağustos ayında 18 yaşına girmeden önce bir antrenman çıkışı yapmasının - hatta Williams gibi bir takımla ilk grand prix'sine çıkmasının - önünü açtı.

Ancak Wolff, Mercedes'in Antonelli konusunda kararını çoktan verdiğini reddederek, 2025'te Hamilton'ın koltuğuna kimin oturacağına karar vermeden önce sürücü piyasasının nasıl gelişeceğini görmek istediğini vurguladı.

Wolff, "Hiçbir sürücü kararı verilmedi - bu kararı mümkün olduğunca uzun süre saklamak istediğimizi söyledim, çünkü ne olacağını kim bilebilir?" dedi.

Bu arada Red Bull patronu Christian Horner, Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde gelecek yıl da takımda kalmaya devam edeceği konusunda kararlı.

Horner şunları söyledi: "Max gelecek yıl da [burada] olacak, ki bu... Toto hâlâ bundan bahsediyor mu? Ve ne dedi?"

Horner'a Wolff'un yorumları anlatıldığında şunları ekledi: "Görüşme olmadığını mı söyledi? Yani [Verstappen'i işe almak hakkında] konuşuyorlar ama [Verstappen'le] konuşmuyorlar mı? TAMAM."

Yardımcı editörler: Frederik Hackbarth ve Ben Hunt