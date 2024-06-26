Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Mercedes, Antonelli'nin F1 kararını vermek için "mümkün olduğunca uzun süre" bekleyecek

Toto Wolff, Mercedes'in Lewis Hamilton'ın yerine Andrea Kimi Antonelli'yi seçtiği haberlerini yalanladı

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Güncel:
Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andrew Ferraro

Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff, gelecek yıl Formula 1 takımında Ferrari için ayrılacak olan Lewis Hamilton'ın yerine kimin geçeceği konusunda karar vermeden önce "mümkün olduğunca uzun bir süre" bekleyeceğini söyledi.

Alman üretici, George Russell'ın yanına kendi himayesindeki Andrea Kimi Antonelli'yi mi terfi ettireceğini yoksa Red Bull ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ancak enerji içecekleri devindeki iç güç savaşının ortasında takımdan ayrılmayı düşünebilecek olan üç dünya şampiyonu Max Verstappen'i çekme arayışına devam mı edeceğini değerlendiriyor.

Wolff daha önce Verstappen'i vaatlerle cezbetmeye çalışmak yerine, Brackley merkezli takımın sorunlu W15 yarış aracının hızını artırmaya odaklanması gerektiğini belirtmişti. Wolff, o zaman en iyi sürücülerin otomatik olarak çekileceğini öne sürüyor.

2024'teki ilk yarışlar Mercedes için zor geçerken, Kanada ve İspanya'da arka arkaya gelen podyumlar takımın nihayet bir atılım yapmaya yakın olduğuna dair umut verdi.

Mercedes'in son iki turda gösterdiği performansın Verstappen'i gemiden atlamaya ikna etmek için yeterli olup olmadığı sorulduğunda Wolff, Mercedes'in W15'ten daha fazla hız elde etmeye odaklanması gerektiği yönündeki duruşunu yineledi.

Wolff, "Bence gelişmeye devam etmeli ve en önemlisi sürücülerimiz Lewis ve George ile birlikte bir takım olarak kendimize bakmalıyız."

"Sadece daha iyi olmalıyız ve umarım podyuma çıkma yeteneğimizi pekiştirmeli ve belli bir aşamada kendi başımıza yarış kazanabilmeliyiz. Bu durumda iyi sürücüler gelmek isteyecektir." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team at the Press Conference

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, Basın Toplantısı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ancak Wolff, Verstappen ile gelecek yıl Mercedes'e katılmak için Red Bull sözleşmesini kısa kesmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını da açıkça belirtti.

Wolff, "Hayır, şu aşamada herhangi bir görüşme yapılmıyor. Çünkü bence kendimize ve aracımızı geliştirmeye bakmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alman basınında, Mercedes'in şu anda Prema ile Formula 2'deki ilk sezonunun ortasında olan Antonelli'yi terfi ettirmeye karar verdiğine dair haberler yer aldı.

Bu haberler, FIA'nın 17 yaşındaki pilotlara süper lisans için özel muafiyet vermeyi değerlendireceğini açıklamasının ardından geldi ve Antonelli'nin Ağustos ayında 18 yaşına girmeden önce bir antrenman çıkışı yapmasının - hatta Williams gibi bir takımla ilk grand prix'sine çıkmasının - önünü açtı.

Ancak Wolff, Mercedes'in Antonelli konusunda kararını çoktan verdiğini reddederek, 2025'te Hamilton'ın koltuğuna kimin oturacağına karar vermeden önce sürücü piyasasının nasıl gelişeceğini görmek istediğini vurguladı.

Wolff, "Hiçbir sürücü kararı verilmedi - bu kararı mümkün olduğunca uzun süre saklamak istediğimizi söyledim, çünkü ne olacağını kim bilebilir?" dedi.

Bu arada Red Bull patronu Christian Horner, Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde gelecek yıl da takımda kalmaya devam edeceği konusunda kararlı.

Horner şunları söyledi: "Max gelecek yıl da [burada] olacak, ki bu... Toto hâlâ bundan bahsediyor mu? Ve ne dedi?"

Horner'a Wolff'un yorumları anlatıldığında şunları ekledi: "Görüşme olmadığını mı söyledi? Yani [Verstappen'i işe almak hakkında] konuşuyorlar ama [Verstappen'le] konuşmuyorlar mı? TAMAM."

Yardımcı editörler: Frederik Hackbarth ve Ben Hunt

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "Rakiplerimizin neler yapabileceğini düşünmek enerji kaybı"
Sonraki haber Sainz, Avusturya GP'de daha rekabetçi bir Ferrari aracı bekliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Rachit Thukral
Daha fazlası
Rachit Thukral
Le Mans 24 Saat: Ferrari üst üste ikinci zaferini elde etti

Le Mans 24 Saat: Ferrari üst üste ikinci zaferini elde etti

Le Mans
Le Mans 24 Saat
Le Mans 24 Saat: Ferrari üst üste ikinci zaferini elde etti
Fabrika sürücülerine göre Ducati GP23 ile yarış galibiyeti 'yakında gelecek'

Fabrika sürücülerine göre Ducati GP23 ile yarış galibiyeti 'yakında gelecek'

MotoGP
Mugello testi
Fabrika sürücülerine göre Ducati GP23 ile yarış galibiyeti 'yakında gelecek'
Miller, yeni MotoGP sözleşmesi imzalamaya 'hevesli değil'

Miller, yeni MotoGP sözleşmesi imzalamaya 'hevesli değil'

MotoGP
Miller, yeni MotoGP sözleşmesi imzalamaya 'hevesli değil'
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Russell: "Hamilton, takımda ikimizin de eşit olduğunu biliyor"

Russell: "Hamilton, takımda ikimizin de eşit olduğunu biliyor"

Formula 1
İspanya GP
Russell: "Hamilton, takımda ikimizin de eşit olduğunu biliyor"
Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"

Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"

Formula 1
İspanya GP
Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"
Polis, Mercedes'e gelen e-postalarda suç unsuru olmadığını açıkladı

Polis, Mercedes'e gelen e-postalarda suç unsuru olmadığını açıkladı

Formula 1
İspanya GP
Polis, Mercedes'e gelen e-postalarda suç unsuru olmadığını açıkladı

Son Haberler

McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak

McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak
Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor

Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor

F1 Formula 1
Avusturya GP
Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor
Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"

Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"
Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir

Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir

F1 Formula 1
Avusturya GP
Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye