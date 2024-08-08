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Formula 1 Belçika GP

Mercedes: "Antonelli'nin en etkili yönü çok hızlı olması"

Mercedes, Kimi Antonelli'nin en çok hızından etkilendiğini açıkladı.

Ezel Tan
Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Üç haftadan kısa bir süre sonra 18. yaş gününü kutlayacak Andrea Kimi Antonelli, uzun zamandır kendi jenerasyonunun en gelecek vaat eden pilotlarından biri olarak konuşuluyor.

Mercedes baş mühendisi Andrew Shovlin, genç sürücünün neden bu kadar iyi olduğunu şöyle açıkladı: "En önemli şey hızı."

"Yakın zamanda kartingde yarışıyor olmasına rağmen alt kategorilerde çok hızlı şekilde yükseldi ve şimdi F2'de yarışıyor. Takımla birlikte Formula 1 aracıyla testler yapıyor."

"Bu kadar genç bir sürücü için çok etkileyici bir başarı listesi var ve önünde büyük bir gelecek olduğuna şüphe yok."

"Herkesin bulmaya çalıştığı doğal yetenekli sürücülerden biri gibi görünüyor."

Shovlin'e, performansını arttırmalarının Mercedes'in George Russell'ın yanına daha deneyimli bir isim getirmlerine yol açıp açmayacağı soruldu.

"Performans seviyemizin bunun üzerinde bir etkisi yok."

"En iyi iki sürücüyü almak istiyoruz ve aynı zamanda en iyi aracı üretmeye çalışıyoruz. Takım sadece buna odaklanmaya çalışıyor."

"Bence bu görevlerin üstesinden gelmeyi başarırsak, her şey yoluna girecek."

"Şampiyonadaki konumumuzun genç bir sürücü mü yoksa deneyimli bir isim mi seçeceğimizi etkilemeyeceği kesin."

Andrew Shovlin, Pist Mühendisliği Direktörü, Mercedes-AMG F1 Takımı, Takım Müdürlerinin Basın Toplantısında

Andrew Shovlin, Pist Mühendisliği Direktörü, Mercedes-AMG F1 Takımı, Takım Müdürlerinin Basın Toplantısında

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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