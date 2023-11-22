Mercedes, Antonelli'nin 2024'te F2'de "ortalığı kasıp kavurmasını" beklemiyor

Antonelli, bu yıl Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarının ardından 2024 yılı için Prema ile F2'ye terfi ediyor.

İki kez Avrupa karting şampiyonu olan İtalyan pilot, 2022'deki ilk tek koltuklu yarış sezonunda Prema ile İtalya ve ADAC Formula 4 şampiyonluklarını da kazanarak genç kategorilerde güçlü bir izlenim bıraktı.

Mercedes, Antonelli'nin F1'e giden son basamak olan F2'deki mücadeleye hazır olduğunu düşündüğü için F3'ü atlama kararı aldı.

Antonelli'nin etrafında büyük bir heyecan olsa da Mercedes'in patronu Toto Wolff, Alman üreticinin beklentileri çok yüksek tutmayacağı konusunda net.

Wolff, "Kimi'yi 2012'de kanatlarımızın altına aldık... ve o zaman bile harika bir çocuktu. Karakterini görebiliyordunuz, güçlüydü."

"Onu garaja aldık ve çok fazla güven vardı. Sonra go-kartta pist rekoru muazzamdı ve sonra onu genç formula serilerine soktuk ve çaylak yılında her sezonu kazandı."

"Ancak dikkatli olmalıyız çünkü Kimi'nin etrafında çok fazla heyecan var. Onu F2'ye sokmak büyük bir adım çünkü bu araçlar daha ağır ve çok daha güçlü."

Fotoğraf tarafından: Diederik van der Laan / Hollanda Fotoğraf Ajansı Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

"Ancak ona zaman tanırsak ve ilk sezonunda ortalığı kasıp kavurmasını beklemezsek, bence bu sporda gerçekten harika biri olabilir." dedi.

Wolff, Antonelli'nin F2'de ne kadar süre kalmasının beklendiği konusunda şu anda bir düşünce olmadığını, çünkü buradaki görev süresinin neredeyse kesinlikle 2024'te ne kadar başarılı olacağına bağlı olacağını söyledi.

Wolff, "Sanırım nasıl gideceğine bağlı. Yeni araçlar, bu bir avantaj ve her şey ne kadar hızlı olabileceğinize bağlı."

"Ancak ikinci sezona girecek bazı zorlu rakipler var - Fred [Vesti] bunlardan biri - çok beğeniliyor ve bence bir ya da iki sezon da olsa, F1'de bir koltuk için hazır olduğunu göstermesi gerekiyor. Ve arada bir adım daha var; F2'ye konsantre olmalıyız, başka bir şeye değil." dedi.