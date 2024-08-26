Mercedes: "Antonelli, Williams ile yarışmayacak"

Mercedes'in genç pilotu Antonelli kendi ülkesindeki İtalya GP'de, cuma günü W15'in direksiyonuna geçecek.

Pazar günü 18 yaşına giren İtalyan pilotun gelecek yıl Lewis Hamilton'ın yerine George Russell'ın yeni takım arkadaşı olması bekleniyor.

Antonelli'nin Mercedes'in eski F1 araçlarıyla çok sayıda test yapmasının ardından Wolff, İtalyan sürücünün Monza'da piste çıkacağını doğruladı.

Wolff, “Kimi, Monza'da ilk antrenman seansına katılacak ve bu gerçekten duygusal bir an olacak."

"Onu çocukluğundan ve karting sürücüsü olduğu günlerden beri takip ediyoruz, ki artık garajda olmaktan gurur duyan bir Mercedes pilotu oldu."

“Cuma günü Monza'da tifosi'nin önünde, İtalyan bir çocuğun rekabetçi bir araçta olduğunu görmek bence İtalya'daki herkesin gurur duyacağı bir şey olacak."

"Sonrasında, bundan sonrası için adımlarımızı atacağız." dedi.

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

Wolff, Antonelli'nin Logan Sargeant'ın yerini alarak Williams'la bu yıl F1'e adım atacağını ise tamamen reddetti.

"Williams takım patronu James Vowles ve benim aramda son derece şeffaf tartışmalar ve ilişkiler var. James, Kimi'yi geliştirme sürecinde çok önemli bir rol oynadı."

“Bence onun için en iyisi, planımızı bozup, ona bir Williams'ta fırsat vermek yerine, eski araçlarla testler yapıp, Formula 2'deki programına devam etmek ve durumun nasıl gittiğini görmek olacak."

"Bu konuyla ilgili aldığımız karar bu."