Mercedes, Antonelli - Williams iddialarını yalanladı: "Böyle bir şey olmayacak"

Antonelli, Mercedes tarafından 2025'te Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın yerine geçebilecek bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Prema ile F2'de mücadele eden Antonelli, hazırlık kapsamında Mercedes ile özel testlere çıkıyor.

Ancak son günlerde, 17 yaşındaki Mercedes öğrencisinin, Grove merkezli takımın pilot değiştirmek istemesi halinde bu yıl Williams'tan Logan Sargeant'ın yerine geçebilecek bir seçenek olduğu da konuşuluyor.

Bu fikir Cuma günü FIA'nın Williams'tan geldiği anlaşılan ve İtalyan gencin 18 yaşına gelmeden önce F1'de yarışabilmesi için gerekli süper lisansı almasını sağlayacak bir izin talebi aldığının ortaya çıkmasının ardından daha da güçlendi.

Antonelli'nin Ağustos sonuna kadar 18 yaşına girmeyecek olması, yaz tatilinden önce F1'e çıkmaya hazırlandığı yönündeki spekülasyonları körüklüyor.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Wolff, Mercedes'in genç pilotla ilgili orijinal planlarını değiştirmekle ilgilenmediğini söyleyerek bu fikri tamamen dışladı.

Wolff, "Muafiyet bizim tarafımızdan gündeme getirilmeyen bir konuydu ve başından beri bunun peşinde koştuğumuz bir şey olmadığını kesinlikle belirttik."

"Mercedes'in bunu ileri götürmeye hevesli olduğuna dair inancın nereden geldiğini bilmiyorum. Kimi'nin F2 sezonuna konsantre olması gerekiyor ve o da bunu biliyor."

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

"Geriye kalan her şey sadece dedikodudan ibaret ve gerçekte doğru değil. O Prema için bir F2 pilotu, yaptığı şey bu ve hepimiz buna odaklanıyoruz." dedi.

Wolff, Mercedes'in Antonelli'nin genç serilerdeki hızlı yükselişi ve deneyim eksikliği göz önüne alındığında onu çok erken terfi ettirerek yakmamaya dikkat edeceğini vurguladı.

"Sadece 15 ay önce bir F4 aracındaydı. Kimi'ye, yeteneklerine ve geleceğine büyük inancımız var."

"Ancak onun için kesinlikle faydalı olmayacak bir şekilde seriden seriye atlamayı hayal etmek yerine, özenle takip etmemiz gereken bir yörünge var."

"Bence bir şampiyonun dikkati bunların hiçbiri tarafından dağıtılmayacaktır. Ama kesinlikle, en azından benim dikkatimi dağıtıyor çünkü herkes bana soruyor: 'Peki ya Kimi ve Imola'da sürüş?'"

"Böyle bir şey olmayacak. Bu Mercedes'in istediği bir şey değil. Bu söylentiler kendi mecrasında dönüyor. Formula 2'yi yapalım. Takım olarak çözmemiz gereken pek çok başka sorun var."

Wolff, Mercedes'in Antonelli'yi F1'e hızlı bir şekilde sokmakla hiçbir zaman ilgilenmediğini açıkça belirtti ve muafiyet talebinin üçüncü bir tarafça yapılan bir şey olduğunu öne sürdü.

"Bu muafiyetin muhtemelen giderek daha fazla insan bu fikirle flört ettiği için biraz ilgi çeken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bu kesinlikle bizim tarafımızdan zorlanmış bir şey değil."

Wolff, Mercedes'in Antonelli'nin kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu ve onun, Cidde'de Ferrari ile çok güçlü bir hafta sonu geçiren Oliver Bearman ile kıyaslandığını söyledi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Imola'da test yapıyor Fotoğraf tarafından: Davide Cavazza

Antonelli, geçen ay Red Bull Ring'de 2021 Mercedes W12 ile ilk F1 testini tamamladı ve ardından daha yeni ancak sürüşü daha zor olan 2022 W13 ile bir Imola testi yaptı.

Wolff, çaylak sürücünün gelişimi hakkında "Tamamen beklediğimiz yörüngede ilerliyor."

"Daha kolay günler de var, daha zor günler de. Sanırım iki sürücü ve takım arasında birkaç sorunu çözmeleri gerekiyor ama bu beklenmedik bir şey değil. Testler çok iyi gidiyor ve biz de sakin ve toparlanmış bir şekilde yaklaşıyoruz."

"Sezon öncesinde planladığımız şey buydu, sağlam bir F2 sezonu ve Mercedes için testler ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Diğer her şey hepimiz için sadece dikkat dağıtıcı."

"George [Russell] ile çok mutluyuz. Bu takımda sürücü olmaya devam edecek. Ve sürücü piyasasında gördüğümüz diğer her şey."

"Bu önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç ay içinde gerçekleşmeyecek." dedi.