Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Mercedes, Antonelli - Williams iddialarını yalanladı: "Böyle bir şey olmayacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, genç sürücü Andrea Kimi Antonelli'nin Formula 1 koltuğuna hızlı bir geçiş için sıraya girdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Antonelli, Mercedes tarafından 2025'te Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın yerine geçebilecek bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Prema ile F2'de mücadele eden Antonelli, hazırlık kapsamında Mercedes ile özel testlere çıkıyor.

Ancak son günlerde, 17 yaşındaki Mercedes öğrencisinin, Grove merkezli takımın pilot değiştirmek istemesi halinde bu yıl Williams'tan Logan Sargeant'ın yerine geçebilecek bir seçenek olduğu da konuşuluyor.

Bu fikir Cuma günü FIA'nın Williams'tan geldiği anlaşılan ve İtalyan gencin 18 yaşına gelmeden önce F1'de yarışabilmesi için gerekli süper lisansı almasını sağlayacak bir izin talebi aldığının ortaya çıkmasının ardından daha da güçlendi.

Antonelli'nin Ağustos sonuna kadar 18 yaşına girmeyecek olması, yaz tatilinden önce F1'e çıkmaya hazırlandığı yönündeki spekülasyonları körüklüyor.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Wolff, Mercedes'in genç pilotla ilgili orijinal planlarını değiştirmekle ilgilenmediğini söyleyerek bu fikri tamamen dışladı.

Wolff, "Muafiyet bizim tarafımızdan gündeme getirilmeyen bir konuydu ve başından beri bunun peşinde koştuğumuz bir şey olmadığını kesinlikle belirttik."

"Mercedes'in bunu ileri götürmeye hevesli olduğuna dair inancın nereden geldiğini bilmiyorum. Kimi'nin F2 sezonuna konsantre olması gerekiyor ve o da bunu biliyor."

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

"Geriye kalan her şey sadece dedikodudan ibaret ve gerçekte doğru değil. O Prema için bir F2 pilotu, yaptığı şey bu ve hepimiz buna odaklanıyoruz." dedi.

Wolff, Mercedes'in Antonelli'nin genç serilerdeki hızlı yükselişi ve deneyim eksikliği göz önüne alındığında onu çok erken terfi ettirerek yakmamaya dikkat edeceğini vurguladı.

"Sadece 15 ay önce bir F4 aracındaydı. Kimi'ye, yeteneklerine ve geleceğine büyük inancımız var."

"Ancak onun için kesinlikle faydalı olmayacak bir şekilde seriden seriye atlamayı hayal etmek yerine, özenle takip etmemiz gereken bir yörünge var."

"Bence bir şampiyonun dikkati bunların hiçbiri tarafından dağıtılmayacaktır. Ama kesinlikle, en azından benim dikkatimi dağıtıyor çünkü herkes bana soruyor: 'Peki ya Kimi ve Imola'da sürüş?'"

"Böyle bir şey olmayacak. Bu Mercedes'in istediği bir şey değil. Bu söylentiler kendi mecrasında dönüyor. Formula 2'yi yapalım. Takım olarak çözmemiz gereken pek çok başka sorun var." 

Wolff, Mercedes'in Antonelli'yi F1'e hızlı bir şekilde sokmakla hiçbir zaman ilgilenmediğini açıkça belirtti ve muafiyet talebinin üçüncü bir tarafça yapılan bir şey olduğunu öne sürdü.

"Bu muafiyetin muhtemelen giderek daha fazla insan bu fikirle flört ettiği için biraz ilgi çeken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bu kesinlikle bizim tarafımızdan zorlanmış bir şey değil."

Wolff, Mercedes'in Antonelli'nin kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu ve onun, Cidde'de Ferrari ile çok güçlü bir hafta sonu geçiren Oliver Bearman ile kıyaslandığını söyledi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Imola'da test yapıyor

Fotoğraf tarafından: Davide Cavazza

Antonelli, geçen ay Red Bull Ring'de 2021 Mercedes W12 ile ilk F1 testini tamamladı ve ardından daha yeni ancak sürüşü daha zor olan 2022 W13 ile bir Imola testi yaptı.

Wolff, çaylak sürücünün gelişimi hakkında "Tamamen beklediğimiz yörüngede ilerliyor."

"Daha kolay günler de var, daha zor günler de. Sanırım iki sürücü ve takım arasında birkaç sorunu çözmeleri gerekiyor ama bu beklenmedik bir şey değil. Testler çok iyi gidiyor ve biz de sakin ve toparlanmış bir şekilde yaklaşıyoruz."

"Sezon öncesinde planladığımız şey buydu, sağlam bir F2 sezonu ve Mercedes için testler ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Diğer her şey hepimiz için sadece dikkat dağıtıcı."

"George [Russell] ile çok mutluyuz. Bu takımda sürücü olmaya devam edecek. Ve sürücü piyasasında gördüğümüz diğer her şey."

"Bu önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç ay içinde gerçekleşmeyecek." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber McLaren, Miami güncellemesiyle nasıl taş üstünde taş bırakmadı?
Sonraki haber Marko: "Newey'nin ayrılığından zarar göreceğimizi sanmıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
FIA komiserleri, Aston Martin'in Çin GP'deki yeniden inceleme talebinin reddine açıklık getirdi

FIA komiserleri, Aston Martin'in Çin GP'deki yeniden inceleme talebinin reddine açıklık getirdi

Formula 1
Miami GP
FIA komiserleri, Aston Martin'in Çin GP'deki yeniden inceleme talebinin reddine açıklık getirdi
Alonso: "Hamilton'ın ilk turda yaptığını ben yapsaydım ceza alırdım"

Alonso: "Hamilton'ın ilk turda yaptığını ben yapsaydım ceza alırdım"

Formula 1
Miami GP
Alonso: "Hamilton'ın ilk turda yaptığını ben yapsaydım ceza alırdım"
Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"

Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"

Formula 1
Miami GP
Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"
Daha fazlası
Andrea Kimi Antonelli
Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor

Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor

Formula 1
Miami GP
Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor
Antonelli, Mercedes ile ilk testini tamamladı

Antonelli, Mercedes ile ilk testini tamamladı

Formula 1
Antonelli, Mercedes ile ilk testini tamamladı
Antonelli, Mercedes W12 ile 16 Nisan'da piste çıkacak

Antonelli, Mercedes W12 ile 16 Nisan'da piste çıkacak

Formula 1
Antonelli, Mercedes W12 ile 16 Nisan'da piste çıkacak
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Russell: "Bizi 'yarış kazanan' bir takıma dönüştürecek hiçbir şey yok"

Russell: "Bizi 'yarış kazanan' bir takıma dönüştürecek hiçbir şey yok"

Formula 1
Miami GP
Russell: "Bizi 'yarış kazanan' bir takıma dönüştürecek hiçbir şey yok"
Red Bull patronu Mintzlaff: "Wolff, Verstappen'e değil, sorunlarına odaklanmalı"

Red Bull patronu Mintzlaff: "Wolff, Verstappen'e değil, sorunlarına odaklanmalı"

Formula 1
Miami GP
Red Bull patronu Mintzlaff: "Wolff, Verstappen'e değil, sorunlarına odaklanmalı"
Hamilton: "Q2'de bir umut ışığı gördük ama Q3'te hiçbir yere varamadık"

Hamilton: "Q2'de bir umut ışığı gördük ama Q3'te hiçbir yere varamadık"

Formula 1
Miami GP
Hamilton: "Q2'de bir umut ışığı gördük ama Q3'te hiçbir yere varamadık"

Son Haberler

Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"

Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"

F1 Formula 1
Miami GP
Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"
Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu

Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu

F1 Formula 1
Miami GP
Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu
Norris: "Şüpheleri haksız çıkarıdğım için mutluyum"

Norris: "Şüpheleri haksız çıkarıdğım için mutluyum"

F1 Formula 1
Miami GP
Norris: "Şüpheleri haksız çıkarıdğım için mutluyum"
Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş

Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye