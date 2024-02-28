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Formula 1

Mercedes, Antonelli seçeneğini açık tutmak için Hamilton'la kısa vadeli anlaşmış

Toto Wolff, Mercedes Formula 1 takımının Lewis Hamilton ile daha uzun süreli bir sözleşme yapmadığını, çünkü himayesindeki Andrea Kimi Antonelli'yi kaybetme riskini almak istemediğini itiraf etti.

Adam Cooper Christian Nimmervoll
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçtiğimiz Ağustos ayında Hamilton takımla iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşmenin tüm dönem için geçerli olacağı ve Mercedes'in 2026'da Antonelli'yi alma ihtimalini açık bırakacağı düşünülüyordu.

Ancak Hamilton, Ferrari'den gelen teklifi kabul etmek için kaçış maddelerini kullandı ve koltuğunu 2025 için boş bırakarak Mercedes'e Antonelli'yi gelecek yıl gibi erken bir tarihte alma şansı verdi.

Henüz 17 yaşında olan Antonelli, 2022'de İtalya F4'ü ve geçen yıl takımla Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra bu sezon Prema ile Formula 2'ye yükseliyor.

Wolff bu durumu 2014 yılında takımın Max Verstappen ile anlaşmak istemesine rağmen onu transfer edecek yer bulamaması ve Red Bull'un bir sonraki yıl için ona Toro Rosso koltuğunu vererek ikna etmesiyle kıyasladı.

Wolff Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'ye verdiği demeçte, "Yıllar önce Max'in yarışmasına izin verme fırsatımız olan bir durum vardı. O zamanlar bu mümkün değildi çünkü boşta kokpitimiz yoktu."

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, leads Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, Lewis Hamilton'ın önünde, Mercedes F1 W05, 2014'te

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Rosberg ve Hamilton bize uzun vadeli bağlıydı ve Red Bull doğal olarak bu fırsatı değerlendirdi. Ona Toro Rosso ile bir kontrat verdiler ve ertesi yıl Red Bull için yarışmasını sağladılar."

"Daha sonra genç sürücüyü kaybettik. Onun ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz. "

"Ve tam da ufukta gerçekten çok yüksek bir seviyede sürüş yapan genç bir pilotumuz olduğu için, bu seçeneği açık tutmak istedim." dedi.

Wolff, geçen hafta Bahreyn'de Motorsport.com'a verdiği yanıtta söylediklerini yineleyerek, yeni boşalan 2025 koltuğunun henüz ilk F2 yarışına başlamamış olan Antonelli için saklanmadığını belirtti.

Wolff, "Bu Antonelli'yi gelecek yıl araca koyacağımız anlamına gelmiyor. O 17 yaşında ve bu biraz erken olabilir. Ancak önümüzdeki beş ya da on yılı düşünerek böyle bir seçeneğe sahip olmak istedim." dedi.

İtalyan sürücünün potansiyeliyle ilgili olarak Wolff şunları söyledi: "Bir bakıma harika bir çocuk. Kartingde kazanılabilecek her şeyi kazandı ve ardından F4'e geçti. Çaylak yılında tüm şampiyonaları kazandı, sonra bir seviye yükseldi ve orada da her şeyi kazandı."

"Şimdi F3'ü atlamaya karar verdik, çünkü orada test etmek için fazla zaman yok. Bunun yerine doğrudan F2'ye geçecek ki bu onun için büyük bir sıçrama olacak. Bunlar gerçekten büyük ve güçlü araçlar. Yarışların çoğu F1 destek programının bir parçası, dolayısıyla orada da iyi bir genel bakışa sahip olacağız."

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf tarafından: Hollanda Fotoğraf Ajansı

Wolff, Antonelli'nin 2022 aracıyla bazı özel sürüşler yapacağını, "2024'te onunla büyük bir test programı yürütecek ve sonra göreceğiz, 2025 için hazır mı? Ya da 2026 için farklı bir durum olacak mı?" diyerek kabul etti.

George Russell'ın diğer koltukta kalması ve sözleşmesinin 2025'in ötesine uzatılması durumunda, Antonelli 2025'te yarıştırılmazsa onun yerine birisiyle anlaşılması gerekecek.

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